Mujer celebraba su cumpleaños en restaurante y Luis Miguel impide que graben festejo porque él estaba ahí

MÉXICO.- Luis Miguel vuelve a ser noticia, y esta vez no es debido a alguna cancelación o fecha pospuesta de sus conciertos en nuestro país, sino que “El Sol” eclipsó la celebración de cumpleaños de una mujer en Yucatán, pues lejos de ser un recuerdo memorable para la dama, se volvió algo incómodo.

Y es que, lo que pudo haber sido una anécdota inolvidable para la mujer que celebró un año más de vida, terminó con una inesperada intervención, ya que el equipo del restaurante pidió discreción para preservar la privacidad del cantante, evitando que lo grabaran o fotografiaran. Esta situación ha generado un gran revuelo en internet, donde los usuarios se han dividido entre quienes defienden el derecho a la privacidad del cantante y quienes consideran que esta petición fue excesiva.

Luis Miguel evita ser grabado en un restaurante

En el video viral, se puede ver al hijo de la cumpleañera grabando el momento en que le llevan un pastel con una vela encendida. Entre aplausos y sonrisas, la mujer disfruta de su celebración, sin saber que Luis Miguel estaba cenando a unos metros de distancia. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando una mesera se acerca a la mesa y, con tono amable, sugiere cambiar el ángulo de la grabación para evitar captar al cantante.

La solicitud de la mesera, aunque cortés, resultó sorpresiva para los comensales, quienes parecían no haberse percatado de la presencia de Luis Miguel. Aunque la intervención fue discreta, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron si una celebración privada debía verse alterada por las exigencias de privacidad de otra persona, especialmente en un lugar público como un restaurante.

Arruina @LMXLM cumpleaños en #Mérida. Una mesera pide a clientes dejen de grabar por solicitud de Luis Miguel quien se encontraba en una mesa atrás y pensó que tomaban un video de él; por la interrupción la vela del pastel se consumió y la señora no pudo pedir su deseo… pic.twitter.com/NC3HuON84O — William Casanova (@xkau) November 8, 2024

Además de esta petición por parte del personal del restaurante, se puede apreciar en el video como es que Luis Miguel para evitar ser captado por la cámara del joven que celebraba un año más de vida de su madre, prendió el flash de su teléfono y lo puso frente a su rostro para así evitar que fuera captado.

¿Exageración o derecho a la privacidad?

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de distintas plataformas expresaron opiniones contrastantes sobre el incidente. Algunos señalaron que el hecho de ser famoso no debería otorgarle a nadie el derecho de interferir en una celebración ajena. En comentarios, se podían leer críticas como: “Que se compre un restaurante privado si no quiere que lo graben” y “Los famosos nos deben a nosotros; sin nosotros, no serían lo que son”.

Por otro lado, hubo quienes apoyaron la postura de Luis Miguel y su equipo, argumentando que cualquier persona, famosa o no, tiene derecho a su privacidad, especialmente en momentos de descanso y esparcimiento. Los defensores del cantante consideraron razonable la petición de evitar grabarlo, destacando que la privacidad es un derecho que todos deberían respetar. “Tiene derecho a disfrutar en paz sin tener que aparecer en cada video de los demás”, comentó un usuario.

El cantante se ha caracterizado por mantener su vida personal muy privada.

IG @luismiguel

Cabe recordar que Luis Miguel ha sido conocido por mantener una vida privada, hermética y alejada del escrutinio público. A pesar de ser una de las figuras más icónicas de la música latina, el cantante ha hecho grandes esfuerzos para mantenerse fuera del alcance de los paparazzi y evitar la exposición innecesaria. Este episodio, aunque para algunos pueda parecer una exageración, demuestra que el artista siempre cuida los detalles de su privacidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO