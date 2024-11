Esto dice la psicología de las personas que lloran cuando discuten con alguien

CIUDAD DE MÉXICO.- A nadie le gusta enfrentarse a discusiones, pues cuando tenemos que hacer frente a un problema o a alguna situación, lo ideal sería hacer frente a ello para encontrar una solución, sin embargo, durante este intercambio de palabras hay personas que no pueden decir su argumentos tranquilamente y comienzan a llorar. Esto puede pasarle a hombre y mujeres y no significa que seas unas “llorona” o un “llorón”, la psicología explica por qué ocurre esta conducta.

Derramar una que otra lagrimita cuando discutimos con alguien es totalmente normal, así lo afirman el portal de psicología Mundo Psicólogos. Y esto se produce porque durante este momento suelen desencadenarse una serie de sentimientos como enojo, ira y adrenalina, lo que está directamente relacionado con una respuesta emocional que muchas veces puede ser intensa.

Si alguna vez has estado en esta posición no debes sentirte mal, pero si eres quien está frente a una persona que comienza a llorar cuando está discutiendo contigo, es importante que no juzgues y trates de convertirte en un espacio seguro en el que pueda expresarse y si necesita llorar para explicar lo que siente es válido.

Existen situaciones que nos sobre pasan y pueden llevarnos a alcanzar nuestro límite emocional, pero es importante aprender a regular este sentimiento para que podamos expresarnos con claridad. El llanto no tiene nada de malo, sin embargo, puede llevarnos a entrar a una angustia en la que al final no terminaremos explicando nada.

Es válido que llores durante una discusión y no está bien que nadie te reprima

¿Lloras cuando discutes con alguien?, la psicología explica por qué

Las personas que lloran cuando discuten pueden estar experimentando una variedad de emociones fuertes y complejas. De acuerdo con el portal antes mencionado algunos de los sentimientos más frecuentes son estrés y ansiedad, frustración, desesperación, emociones reprimidas, e incluso puede ser una señal de problemas subyacentes.

Es importante recordar que llorar durante una discusión no es necesariamente un signo de debilidad, sino una forma legítima de expresar emociones. La psicología enfatiza la importancia de abordar y comprender las emociones subyacentes para resolver conflictos de manera efectiva.

Llorar no es un signo de debilidad, es solo la respuesta a una serie estímulos emocionales

Consejos para controlar las ganas de llorar en una discusión

Antes que nada, debes saber que es fundamental no reprimir tus sentimientos, todo lo contrario, es mejor entenderlos y aprender cómo controlarnos para poder expresar correctamente todo lo que queremos decir y si necesitas lloras, hazlo. Pero si tienes mucho qué decir y temes que la emoción de gane y es probable que llores, hay algunas técnicas de control emocional que te pueden ayudar.

•Tómate un tiempo para calmarte: antes de responder, tómate un momento para respirar profundamente y calmarte. Esto puede ayudarte a evitar decir algo que puedas arrepentirte después.

•Identifica tus emociones: reconoce cómo te sientes y por qué. Esto puede ayudarte a entender mejor tus reacciones y a expresar tus sentimientos de manera más efectiva.

•Expresa tus sentimientos con claridad: en lugar de atacar o defender, expresa tus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Utiliza declaraciones como “Me siento…” en lugar de “Tú siempre…”.

•Escucha activamente: presta atención a lo que la otra persona está diciendo y trata de entender su perspectiva. Esto puede ayudarte a evitar malentendidos y a encontrar un terreno común.

•Mantén la calma: trata de mantener la calma y la compostura, incluso si la otra persona está alterada. Esto puede ayudarte a mantener el control de la situación y a encontrar una solución pacífica.

•Busca soluciones: en lugar de enfocarte en ganar o perder, busca soluciones que beneficien a ambas partes. Esto puede ayudarte a encontrar un terreno común y a resolver el conflicto de manera constructiva.

Recuerda que controlar tus sentimientos durante una discusión lleva tiempo y práctica. Sé paciente contigo mismo y sigue trabajando en mejorar tus habilidades de comunicación y resolución de conflictos y si sientes que esta situación sobre pasa tu capacidad para auto regularte, no dudes en pedir la ayuda de un experto.

Con información de HERALDO DE MÉXICO