Este es el origen y significado de la frase “sudar como puerco”

Una de las frases más icónicas que usamos los mexicanos es “estoy sudando como puerco” cuando nos encontramos con gotitas de sudor escurriendo en nuestro cuerpo, ya sea por las altas temperaturas, porque nos enchilamos o porque un trabajo requirió de tanto esfuerzo que nuestro cuerpo que cansó tanto que requiere de una liberación del calor. Aunque su uso es de lo más común y la aprendemos desde la infancia, lo cierto es que tiene un origen que no todo el mundo conoce, pues contrario a la afirmación de dicha oración, los cerdos no sudan.

¿Y entonces, de dónde viene? Tal vez te sorprenda saber que su origen no tiene nada que ver ni con México ni con el español, sino que viene del lejano Reino Unido y del inglés, pero que con el paso de los siglos se fue transformando y tomando tanta importancia que actualmente se dice en momentos en los que el sudor se apodera de nosotros. Si bien los adorables cerditos no sudan, el puerco o cerdo al que hace referencia la frase no tiene nada que ver con el animal, sino con un producto que en inglés responde a “pig”, es decir, que una traducción literal nos trajo esta icónica oración que nos sirve para describir lo acalorados que estamos.

“Sweating like a pig” es la mítica expresión antigua que se usó hace siglos en el Reino Unido y que, como ya te contábamos, al traducirse al español de una forma literal nos dejó el popular “sudar como puerco” y que usamos coloquialmente. Pero si quieres saber qué es un “pig” o cerdo y por qué este producto alejado del mundo animal sí suda, te invitamos a no dejar de leer.

¿Qué significa estoy sudando como puerco o “cerdo atascado”?

El significado de la frase “estoy sudando como puerco” de forma popular es cuando una persona está transpirando, por ejemplo, tras pasar mucho tiempo bajo el Sol, por estar acalorada, por haber comido demasiado picante o simplemente por haber realizado una actividad con demasiado esfuerzo que le ocasionó el sudor. Pero todo lo anterior sólo es un referente sobre su uso, es decir, que el origen de la oración es mucho más profundo y antiguo.

De acuerdo con el Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México, el significado real está alejado de los cerdos, es decir, los animales rosados que todos conocemos, sino que en realidad proviene del dicho inglés “sweating like a pig”, es decir, “sudar como cerdo”, pero lo que relacionamos con el animal está lejano a serlo, ya que se trata del “Pig Iron” o en español, el arrabio que se obtiene cuando se funde el hierro.

Según se sabe, los inicios de esta oración están hace muchos siglos en el Reino Unido, cuando los ingleses usaban la frase sí para hablar de su sudor, pero no el de los animales, sino el del pig iron o arrabio que se obtiene al fundir el hierro y que después se vacía en un molde llamado “pig” (en español cerdo). Pese a que se trata de un objeto y no de un ser vivo, el nombre que recibió fue porque la forma del contenedor era similar a la de las mamas de los cerdos.

Finalmente, el museo de la UNAM añade que para completar la frase, es decir, lo relacionado al sudor, no se trata de la transpiración que los humanos tenemos, sino al “signo perceptible para saber si el hierro se había solidificado”, y la forma de identificar lo anterior los trabajadores notaban una capa de líquido sobre la superficie del pig, lo que termina de hacer que la frase tenga más sentido.

¿Los cerdos sudan?

Una de las mayores dudas de las personas es si los cerdos sudan, esto principalmente por el dicho “estoy sudando como puerco atascado”, que nos hace pensar en estos animalitos. Pero algo que sólo unos cantos saben es que esta especie no suda porque carece de las glándulas sudoríparas que, por ejemplo, los humanos sí tenemos. En cambio, ellos para refrescarse optan por revolcarse en charcos de barro e incluso en su orina.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO