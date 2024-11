Florinda Meza revela el último acto de amor que Chespirito tuvo con ella

CIUDAD DE MÉXICO.-El 28 de noviembre de 2014 marcó el adiós de una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento: Roberto Gómez Bolaños, conocido cariñosamente como «Chespirito». A los 85 años, el genio detrás de personajes icónicos como «El Chavo del 8» y «El Chapulín Colorado» dejó este mundo debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, pero su legado cultural y emocional sigue vivo.

A pesar de su fallecimiento, el legado del comediante sigue vivo a través de múltiples plataformas, pues en los últimos años, sus programas han encontrado una nueva audiencia en servicios de streaming como Amazon Prime y Blim, donde continúan siendo populares entre jóvenes y adultos. Además, en 2020, la familia Gómez Meza anunció un proyecto cinematográfico que busca contar la vida y obra del comediante desde una perspectiva íntima y personal.

Florinda Meza, por su parte, sigue siendo una firme defensora del legado de su esposo, por lo que en sus redes sociales, no solo comparte recuerdos y anécdotas, sino también reflexiones sobre cómo el trabajo de Chespirito continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Es así como una década después de su partida, su viuda y compañera de vida reveló un documento íntimo que ha conmovido a millones: una carta de despedida escrita por el propio Chespirito.

La carta que conmovió al mundo, una despedida de Chespirito

Como parte del recuerdo que mantien vivo Florinda Meza, a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video leyendo la carta que su «Robert», como solía llamarlo cariñosamente, le dejó antes de morir. Con la voz entrecortada y lágrimas contenidas, Meza leyó el mensaje que Gómez Bolaños escribió para consolarla en lo que ella describe como uno de los momentos más oscuros de su vida.

Roberto Gómez Bolaños no solo conquistó la pantalla chica, sino también el corazón de millones de personas en América Latina y más allá.

Durante su conmovedor video, la actriz recordó que su esposo falleció en sus brazos, con una expresión serena y una sonrisa plácida que contrarrestaban el dolor que ella sentía en ese instante.

«Falleció en mis brazos con una linda expresión en sus ojos y una plácida sonrisa en los labios. En los míos no había sonrisas, en mis ojos había lágrimas», relató conmovida. Después de un respiro, y contar como la había afectado la falta de un «adiós» hacia su esposo, la actriz compartió uno de los pasajes más íntimos de su vida con el comediante:

Permítaseme expresar a mi adorable bonita, que sin haber hecho cita, estoy para escuchar lo que me quiera contar como hermosa despedida. No pudo ser en la vida, pero sé que el corazón no tiene limitación, aunque la muerte se lo impida. No llores por mi partida, que yo en el cielo no lloro, pero al señor imploro que un día estés consentida en esta paz sin medida. Y aunque el recuerdo nos hiera, no hay pena tan duradera que no elimine una rosa. Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera, leyó con la voz entrecortada Florinda Meza.

«Gracias por amarme, gracias por permitirme que yo te amara, gracias por este milagro, gracias por haber hecho mi vida interesante», expresó Meza al leer la carta desde un escritorio adornado con una foto de ambos en su juventud. Sus palabras, cargadas de emoción, han resonado en millones de fans que continúan recordando a Chespirito como un hombre cuya vida estuvo marcada por el amor y la generosidad.

Para Florinda Meza, esta carta no solo representa un gesto de despedida, sino un recordatorio de los momentos felices que compartieron.

Un milagro materializado en una carta

Con un semblante de nostalgia y la voz a punto de estallar de lágrimas, Florinda Meza describió la llegada de esta carta como un verdadero milagro, pues aunque no dio a conocer cómo se dio el encuentro con estas últimas palabras de «Robert», sí afirmó que cada letra es un testimonio de amor eterno que, a una década de distancia, sigue resonando profundamente en su vida.

Y es que 10 años después, su obra sigue siendo un faro de alegría y esperanza, pues como escribió en su última carta: «Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera». Y así, en cada rincón donde resuenan las risas de sus personajes, parece siempre florecer una primavera eterna.

Con información de HERALDO DE MÉXICO