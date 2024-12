Invita DIF Municipal a la Expo «Navidad en Globo Altamira 2024»

ALTAMIRA, TAM.- Todo está listo para disfrutar de la Expo «Navidad en Globo Altamira 2024», un evento lleno de magia, luces y emociones, organizado por el DIF municipal con el objetivo de apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

La festividad comenzará el viernes 6 de diciembre con el Desfile de Dragones, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., en el área de Pies Descalzos de la Laguna de Champayán. El sábado 7 de diciembre, las actividades continuarán en la Unidad Deportiva con las elevaciones en globos aerostáticos desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., y la Expo Navidad Emprendedores, que se desarrollará de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para acceder al evento, el público podrá canjear dos paquetes de pañales para adulto por un boleto en las oficinas del Sistema DIF Altamira. Niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito.

Durante una rueda de prensa, la presidenta del DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, destacó la importancia de este evento con causa, cuya recaudación será destinada a beneficiar a familias vulnerables.

“Esta es la cuarta edición de este magnífico festival, y cada año ha sido un éxito. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de esta celebración navideña. El desfile iniciará en el bulevar Allende, en Campo Tamaulipas, recorrerá las calles del centro y culminará en el área de Pies Descalzos de la Laguna de Champayán”, mencionó.

El evento contará con la participación de Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil, para garantizar la seguridad de los asistentes.

En la rueda de prensa, Rossy Luque de Martínez estuvo acompañada por la regidora Aracely Castillo Díaz; la directora de Desarrollo Económico y Turismo de Altamira, Claudia Fernández Pecero; la titular de Protección Civil Municipal, María Luisa Cuevas Rivera; el director de Tránsito y Vialidad, Santiago Cerecedo Maya, y demás autoridades municipales.

POR JAVIER CORTÉS