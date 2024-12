Esta es la pena que podría enfrentar Christian «N» por intento de feminicidio a Melanie

MÉXICO.-

El joven Christian de Jesús «N» fue detenido la tarde de este viernes 6 de diciembre, quien fue acusado de golpear de manera brutal a su expareja Melanie Barragán, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) , quien continúa su proceso de recuperación, luego de las lesiones en su ojo izquierdo, además de otras fracturas en la nariz, pómulo, así como otras heridas que sufrió en todo el cuerpo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de octubre en Ciudad Obregón, Tamaulipas afuera de una vivienda en la que se celebraba una fiesta de Halloween, cuando se suscitó un desacuerdo entre la pareja, la cual terminó con la joven inconsciente, quien fue hospitalizada de emergencia, mientras su novio se encontraba prófugo de la justicia hasta hoy.

Cabe recordar que la joven requirió de una intervención quirúrgica en el ojo izquierdo por una posible perdida; sin embargo, gracias a la oportuna cirugía que le regaló el influencer Derek Trejo y otras empresas, salió con éxito y actualmente se encuentra en recuperación.

Pedían 200 mil pesos por la captura de Christian «N»

Fue la propia Fiscalía General del Estado de Tamaulipas quien ofreció una recompensa de 200 mil pesos a quien aportara información que diera con el paradero o la captura de Christian «N».

Melanie se encuentra recuperándose de sus lesiones que le ocasionó Christian «N» Foto: Especial

Ante ello la comunidad mexicana se movilizó por cielo, tierra y mar, así como colectivos feministas para encontrar al joven de 24 años de edad que se encontraba prófugo de la justicia.

Y es que Christian «N» no fue detenido en su momento, debido a que no había una denuncia por parte de la víctima quien se encontraba incapacitada para hacerlo. Incluso, un par de días después de la agresión, Christian visitó a Melanie para pedir su perdón para que no lo detuvieron y metieran a la cárcel; sin embargo, las autoridades no pudieron detenerlo.

Tras 35 días de estar prófugo de la justicia, La Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la captura de Christian «N», en su domicilio en la colonia Fernando Amilpa, en General Escobedo, Nuevo León. Una vez detenido el joven fue trasladado a Ciudad Madero para ser presentarlo ante el juez que lleva la causa.

¿Cuántos años de cárcel pasaría Christian «N» por intento de feminicidio?

De acuerdo con el Congreso de Nuevo León de la XXIII Legislatura, en uso de las facultades que concede el Artículo 63, citando al Artículo 331 Bis 4; La tentativa del delito de feminicidio se sancionará con pena de prisión que no será menor a las dos terceras partes de la sanción mínima prevista para el delito consumado.

Detención de Christian N en Nuevo Léon Foto: Especial

Es decir que Christian N podría pasar de 20 hasta 50 años de prisión, así como cumplir con la reparación de los daños, esto de acuerdo con el Código Penal Federal mexicano.

Caso de Melanie Barragán y la detención de Christian «N»