Llega a la zona sur agresor de Melanie

ALTAMIRA, TAM.- Christian de Jesús ‘R’, presunto responsable de la golpiza a Melanie llegó a la zona sur de Tamaulipas durante la tarde del sábado 7 de diciembre, las autoridades no dieron a conocer la ubicación de donde el acusado pasará la noche.

Fuentes internas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informaron que Christian arribó a la zona conurbada acompañado de un dispositivo de seguridad.

Asimismo, mencionaron que la ubicación del detenido no se puede proporcionar para cuidar su integridad durante el proceso.

Desde la mañana los ministeriales recorrían el Centro Integral de Justicia Altamira; no había información, el clima era de tranquilidad, la gente que acudía a realizar algún trámite, también esperaba ver a Christian de Jesús.

Diferentes medios de comunicación esperaban en el mencionado lugar ubicado en la colonia Pedrera, sin embargo, la información era escasa, la Fiscalía General de Justicia del Estado mantuvo muy hermético el traslado del joven acusado de tentativa de feminicidio.

Todo empezó con la hora de traslado de Nuevo León a Tamaulipas, primero se informó que salió antes de las 11:00 de la mañana, después a las 14:00 horas; la última actualización fue «ya está por llegar», siendo las 18:30 horas.

A través de redes sociales, la población ha manifestado su descontento al no tener certeza de que el acusado esté en el sur de Tamaulipas.

De acuerdo a información de la Fiscalía del Estado, la audiencia de llevará a cabo este domingo 8 de diciembre, pero de igual forma, la hora exacta no fue dada a conocer.

Espera audiencia en Altamira

Luego de 36 días de búsqueda por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, fue detenido en el estado de Nuevo León por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Irving Barrios Mujica, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, informó en sus redes sociales la detención, en donde además afirmó que será puesto a disposición de la autoridad competente.

Se espera que lleve su audiencia este domingo en el Centro Integral de Justicia Altamira.

Cabe señalar que, Melanie informó a través de su representación legal que quiere estar presente en la audiencia.

«Le preguntaba, si ella deseaba estar reservada mientras se dirimía la audiencia y ella me comentó que no. Que se sentía tranquila, segura de poder salir a la calle porque Christian ya está detenido… Me siento bien, quiero estar ahí».

Por Javier Cortés

EXPRESO LA RAZÓN