Wendy Guevara ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa

La mañana de este martes 10 de diciembre, Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de «La Casa de los Famosos México», sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al confirmar que ya no tiene contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel.

Después de ganar la primera temporada del reality show de Televisa, la integrante de «Las Perdidas» se convirtió en una de las figuras más recurrentes en los pasillos de San Ángel, colaborando en proyectos como el «programa Hoy» y en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar del gran éxito que consiguió hace unas horas Wendy Guevara se convirtió en tendencia al confirmar que la televisora tomó la decisión de poner fin al contrato de exclusividad, el cual llegaba a su fin en septiembre de 2025. La creadora de contenido se sinceró con sus fans.

Wendy Guevara ya no tiene exclusividad

En un video compartido en redes sociales la creadora de contenido Wendy Guevara dijo que no renunció a Televisa, simplemente le llegaron algunas propuestas de otras plataformas que le resultaron interesantes, por lo que tomó la decisión de ya no contar con el contrato de exclusividad.

«No renuncié. Estoy bien con Televisa, se me vencía la exclusividad hasta septiembre del otro año. Nos agradaron las propuestas de las plataformas. No me voy a ir otra televisora», contó.

Después de explicar que no se va a ir a otro plataforma, la ganadora de la primera temporada de «La Casa de los Famosos México» detalló que la convencieron las propuestas de distintas plataformas y ella consideró que eran la mejor opción. Aseguró que sigue bastante bien con Televisa, simplemente ya no tendrá exclusividad.

«Las propuestas de las plataformas están buenas, vimos por lo que nos conviene. Sigo bien con Televisa, todo bonito. Nada más no voy a tener la exclusividad», sentenció.

