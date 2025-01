Bad Bunny sorprende con concierto gratis en el metro de Nueva York

El arrollador regreso de Bad Bunny a la música ha generado gran expectativa entre sus fanáticos en todo el mundo, aunque dejó claro que aún no retomará los escenarios el lanzamiento de su nuevo álbum ya lo colocan en los primeros lugares de las listas de popularidad. Además, demostró que el cariño del público se mantiene intacto con una sorpresiva presentación en el metro de Nueva York junto a Jimmy Fallon.

El «Conejo malo» lanzó recientemente su álbum “Debí tirar más fotos” que atrapó al instante a los fans y se convirtió en la estrella de un emotivo trend en redes sociales con el que usuarios recuerdan a sus seres queridos. Pese a ello, el cantante dejó claro que por el momento permanecerá en su natal Puerto Rico, lugar en el que ha estado luego de anunciar su retiro temporal durante 2023 con presentaciones intermitentes el año pasado.

Bad Bunny sorprende a sus fans con concierto gratis en el metro de Nueva York

Aunque los escenarios aún deberán esperar, Benito se ha mostrado más cercano a sus fans a través de redes sociales donde ha promocionado el lanzamiento de su nuevo álbum “Debí tirar más fotos”, pero nada más cerca a ellos que estar frente a frente con una presentación especial como la que preparó junto a Jimmy Fallon, presentador de «The Tonight Show», de manera sorpresiva en el metro de Nueva York.

En redes sociales se difundieron imágenes del instante en el que Bad Bunny se despoja de la peluca y la barba con la que intentó pasar desapercibido para sorprender a sus fans, para quienes su voz no pasó inadvertida y enloquecieron al instante que lo escucharon cantar. Aunque no sólo se trató de una canción, pues ante la insistencia el artista no dudó en complacer a los presentes con un fragmento de su nuevo tema.

Bad Bunny & Jimmy Fallon hoy cantando de sorpresa en el Metro de Nueva York. 🚈❤️‍🔥 pic.twitter.com/EZ0C58mRIm — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) January 13, 2025

Artistas que se han presentado en el metro de Nueva York

Con esta presentación, Bad Bunny se suma a la lista de estrellas en la industria que han sorprendido a sus fans con un concierto en el metro de Nueva York junto a Jimmy Fallon. Entre los artistas que lo han hecho destacan Green Day, Maroon 5, U2 y Miley Cyrus en la estación de Rockefeller Center.

Aunque no son los únicos que han deleitado a sus fanáticos con sorpresivas presentaciones, pues lo mismo ha ocurrido con otros cantantes que lo hicieron de manera improvisada al sumarse a artistas en la calle. En 2013 Paul McCartney se presentó en el metro de Londres, al igual que Kanye West dos años después. Joshua Bell hizo lo mismo en Washington D.C. en 2007 y Andy y Lucas en Madrid.

