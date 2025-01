Rocío Sánchez Azuara se lanza contra Karime por criticar a Selena Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, algo que la distingue es su forma expresar su opinión cuando una situación le desagrada o con la que no está de acuerdo. Esta vez, de su lado más vulnerable, se fue contra la influencia Karime Pindter, quien en días recientes criticó a la actriz Selena Gómez por su físico. Y aunque te preguntarás, que tiene que ver la conductora con el tema, aquí te contamos todo.

Resulta que la hija de Rocío Sánchez Azuara murió por complicaciones derivadas de la enfermedad llamada lupus, padecimiento que también sufre o interprete estadounidense. Dicho esto, el comentario de Karime tocó en la sensibilidad y el dolor de la presentadora de TV Azteca, pues aseguró que es una afección muy complicada, y el que Pindter esté señalando el peso de Selena se le hace muy lamentable y fuera de lugar.

Recordemos que hace poco, en redes sociales se viralizó un video de Karime en el que critica a Gómez, incluso señala que no le caía bien y es “team Hailey Bieber”, a su vez, mencionó que ya había muchos medicamentos para bajar de peso y que se los recomendaba, agregó que su enfermedad no era excusa para bajar de peso. Los comentarios de Pindter no fueron bien recibidos en redes sociales, incluso perdió seguidores.

Por su parte, Selena Gómez anunció que padecía lupus en 2013, desde entonces ha lidiado con la enfermedad. Además, debido al padecimiento recibió un trasplante de riñón; ahora pese a que debido encuentra estable, en múltiples ocasiones ha comentado lo complicado que es vivir con la enfermedad.

La conductora no se midió y reclamó a la influencer por sus palabras | Foto: Instagram @rocio_sazuara

Rocío Sánchez Azuara estalla contra Karime Pindter

Azuara aprovechó la exposición de su programa “Acércate a Rocío» para evidenciar los comentarios que hizo la creadora de contenido y segundo lugar en La Casa de los Famosos México. Antes que nada, se refirió a Karime como una persona medianamente famosa, luego expresó que Pindter no merece el título de mujer porque critica a otra mujer que además está enferma.

“Dijo una cantidad de leperadas, ignorancia que lastimaba, que falta de respeto para todas las personas que padecen Lupus, para las personas que están enfermas, con sobre peso. Me pareció fuera de lugar, si no saben lo que es no se metan, vámonos respetando. Hay muy pocas personas que padecen esta enfermedad y la cuentan, Selena es una de ellas”, apuntó.

¿De qué murió la hija de Rocío Sánchez Azuara?

La hija de Rocío Sánchez Azuara, Daniela Santiago Sánchez, falleció el 23 de septiembre de 2019 debido a complicaciones relacionadas con el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que afecta a diversos órganos y tejidos del cuerpo. Daniela padeció esta enfermedad durante varios años, y su madre compartió en entrevistas el difícil proceso que enfrentaron juntas.

Rocío destacó la valentía de su hija y los retos que implicaron los tratamientos y cuidados necesarios para sobrellevar su condición. Tras su fallecimiento, Rocío ha hablado abiertamente sobre la importancia de la atención médica y el apoyo emocional para quienes viven con enfermedades crónicas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO