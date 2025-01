Gloria Trevi goza de una extensa trayectoria en la música y sigue conquistando a los fans con sus canciones, pero no todas las experiencias con sus seguidores han sido positivas para la cantante y muestra de ello el incómodo momento que vivió en uno de sus recientes conciertos. Y es que una mujer logró abrirse paso entre el público hasta llegar a la artista, a quien tomó con fuerza del cuello y la jaloneó dificultando la tarea del personal de seguridad para separarla.

La intérprete de «Con los ojos cerrados» deleitó a decenas de personas el pasado fin de semana en el Palenque de la Feria de León, entre los asistentes destacó la influencer Wendy Guevara que en más de una ocasión ha expresado ser una gran seguidora de la cantante. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas para la artista, quien pasó un incómodo instante cuando intentó acercarse a algunos de los presentes en su presentación.

Gloria Trevi sufre incómodo momento al ser jaloneada por una fan

El incidente ocurrió cuando Gloria Trevi se propuso acercarse a un grupo de personas que coreaban cada una de sus canciones durante su concierto, pero mientras se preparaban para tomarse una foto otra mujer se acercó rápidamente pasando sobre el público hasta llegar a la cantante a quien sujetó con fuerza del cuello para jalonearla hacia ella con el propósito de abrazarla.

De inmediato elementos de seguridad de la cantante intentaron auxiliarla, una tarea difícil debido a la fuerza con la que la mujer sujetó a la artista del cuello provocando que perdiera el equilibrio y por poco se cayera. El acto de la fan generó gran indignación entre los internautas, quienes condenaron la situación y lo calificaron como algo “inapropiado” debido a la incomodidad que generó en la cantante y que pudo haberla lastimado tanto a ella como a los que estaban en la primera fila.

“Que nefasta, antes no le lastimó el cuello”, “La mujer tan mal educada”, “Yo pediría que la sacaran del concierto”, “Por qué hace eso la gente, casi lastima a Gloria”, “Por su culpa no dejan que nos acerquemos”, “Por ese tipo de gente luego ya no se quieren detener para las fotos”, “Que grosera la tipa”, “Por ese tipo de ‘fans’ es que siempre trae a su seguridad” y “Por eso los artistas se portan como se portan”, fueron algunos de los comentarios.

Artistas que han sido agredidos sobre el escenario

Cada vez son más los artistas que alzan la voz ante las agresiones de las que han sido blanco durante sus conciertos. Tal y como le ocurrió a Billie Eilish que fue golpeada en el rostro durante un concierto en Arizona con un objeto que aventó una fanática, molesta, la cantante lanzó de regreso lo que parecía ser un collar. A esto se suma lo que le ocurrió a Maluma, pues en plena presentación logró esquivar una muleta que fue arrojada desde el público.

Rosalía también fue golpeada con un ramo de flores en plena presentación, algo que tomó con tranquilidad en el instante que ocurrió pero logró molestarla y así lo expresó en redes sociales donde pidió a sus fans no lanzar nada al escenario: «Por favor, no tiren cosas al escenario y, si son tan ‘Motomamis’ que las van a tirar igualmente, pues tírenlas en el lado opuesto al que yo esté”.

