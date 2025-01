Así puedes evitar que te añadan a grupos de WhatsApp sin tu consentimiento

WhatsApp, como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ofrece a los usuarios la posibilidad de crear grupos para facilitar la comunicación en grupo. Sin embargo, en algunos casos, los usuarios pueden ser añadidos a grupos sin su consentimiento, lo que puede resultar incómodo, especialmente cuando se trata de temas o conversaciones no deseadas.

Este tipo de situaciones se ha vuelto cada vez más común, y por ello, WhatsApp ha implementado varias configuraciones que permiten a los usuarios tener un mayor control sobre quién puede agregarlos a un grupo. Aquí aprenderás cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso y cómo gestionar tu privacidad en la plataforma.

CÓMO EVITAR QUE TE AÑADAN A GRUPOS SIN TU CONSENTIMIENTO

A partir de 2019, la empresa de Meta introdujo una función que permite a los usuarios decidir quién puede añadirlos a un grupo. Para activar esta opción, debes acceder a los ajustes de privacidad de la aplicación. En la sección de «Privacidad», encontrarás una opción que te permitirá elegir entre tres configuraciones: «Nadie», «Mis contactos» o «Todos». Si seleccionas «Mis contactos», solo las personas que tengas guardadas en tu lista de contactos podrán añadirte a grupos, mientras que si eliges «Nadie», necesitarás aprobar la invitación para unirte a un grupo antes de ser añadido.

Otra forma de evitar ser añadido a grupos no deseados es mediante la opción de «Invitaciones a grupos». Si alguien te agrega a un grupo, recibirás una invitación antes de ser añadido oficialmente. Esto te permite decidir si aceptas o rechazas la invitación, dándote un mayor control sobre los grupos en los que participas. Para activar esta opción, solo necesitas asegurarte de que tu configuración esté en la opción «Nadie» o «Mis contactos», y WhatsApp te notificará cuando recibas una invitación para unirte a un grupo.

Si ya estás en un grupo no deseado y no puedes salir de él por alguna razón, existen varias maneras de reducir las molestias. Una opción es silenciar las notificaciones del grupo, lo que te permitirá seguir siendo parte del grupo sin recibir alertas constantes sobre nuevos mensajes. También puedes optar por «archivar» el grupo, lo que lo ocultará de tu pantalla principal, pero sin dejar de ser miembro. Estas opciones te ayudarán a mantener el control sin tener que abandonar el grupo si no quieres que otros lo sepan.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO