Fiscalía entrega a Maribel Guardia hijo de Julián Figueroa tras denunciar a su nuera Imelda Tuñón

Recientemente, la reconocida cantante y actriz Maribel Guardia hizo una denuncia pública y legal contra su nuera, Imelda Tuñón, de supuestamente abandonar al pequeño hijo que tuvo con el cantante Julián Figueroa. Ante esto, la Fiscalía de la Ciudad de México se habría visto obligada a intervenir en el caso, entregando la custodia del niño a Maribel Guardia.

La situación se torna aún más compleja con el paso de los días, pues se ha dado a conocer que Maribel Guardia no solo ha denunciado el abandono de su nieto, sino que también solicitaría la custodia del menor. En este contexto, la Fiscalía podría haber tomado la decisión de entregarle a la actriz el niño, tras evaluar las pruebas y testimonios recabados durante las investigaciones contra Imelda Tuñón.

Investigación y peritajes de la Fiscalía tras denuncia de Maribel Guardia

Según lo informado por el periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó una exhaustiva investigación sobre el supuesto caso de abandono del hijo del fallecido Julián Figueroa, luego de que Maribel Guardia presentara la denuncia contra su nuera, Imelda Tuñón.

El reportero detalló que las autoridades se enfocaron en realizar una serie de peritajes médicos y psicológicos al menor, así como entrevistas con testigos que pudieran corroborar la denuncia de la abuela. Estos peritajes tienen como objetivo principal confirmar si efectivamente el niño fue dejado en una situación de abandono y si dicha negligencia podría haber puesto en riesgo su bienestar.

LE ENTREGAN a @MaribelGuardia a SU NIETO

Tras horas de estudios, entrevistas, peritajes…y para garantizar la integridad del niño, la @FiscaliaCDMX determinó entregar al hijo de Julian Figueroa a su abuela paterna.

Al mismo tiempo indagan a Imelda Tuñón por una denuncia en su vs. pic.twitter.com/cCFzwGlKq8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 22, 2025

Los resultados preliminares de las investigaciones apuntan a que la Fiscalía, tras revisar las pruebas y testimonios presentados por Maribel Guardia, podría haber determinado que la mejor opción para el menor es que permanezca al cuidado de su abuela paterna.

Por otro lado, el reportero Carlos Jiménez también señaló que la Fiscalía ha abierto una investigación penal contra Imelda Tuñón. Aunque aún no se han emitido cargos formales, las autoridades continúan analizando los elementos del caso para determinar si la madre del niño enfrentará cargos por negligencia.

Imelda Tuñón confirma la entrega de su hijo a Maribel Guardia

Este lunes, en el programa «Sale el Sol», Imelda Tuñón habló públicamente sobre el proceso legal en el que está involucrada, confirmando que la Fiscalía de la Ciudad de México entregó a su hijo a Maribel Guardia.

Según sus declaraciones, el hecho ocurrió la mañana de este mismo día, y la entrega se realizó sin su consentimiento. Tuñón expresó sentirse sorprendida y alterada por la decisión de las autoridades y mencionó que no estaba de acuerdo con la acción.

La situación se complica aún más porque, según lo mencionado por la propia Imelda Tuñón, no se le había informado adecuadamente sobre las decisiones tomadas por la Fiscalía antes de que se llevara a cabo la entrega. Esto ha generado dudas sobre la legalidad del proceso y ha aumentado la tensión entre los involucrados en el caso.

“Estuve toda la noche en la Fiscalía esperando respuesta sobre si podía ver a mi hijo, y no me dejaron verlo. Estuve seis horas en el frío de la calle esperando y me regresé a la casa de mi papá a las siete de la mañana […] y ahí lo sacaron. No sé cómo pueden sacar a un menor de edad si no tienen ninguna prueba”, dijo Imelda Tuñón.

El caso ha acaparado titulares no solo por la figura pública de Maribel Guardia, sino también por las implicaciones legales y sociales que podría tener para Imelda Tuñón. Además, la actriz se ha convertido en una de las principales defensoras de los derechos de su nieto, lo que ha generado un debate sobre la idoneidad de los padres para cuidar de sus hijos y la responsabilidad del Estado en situaciones de abandono.

Consecuencias legales del abandono según el Código Penal Federal

La acusación de abandono en este caso tiene implicaciones legales muy serias para Imelda Tuñón, ya que, si se comprueba su culpabilidad, podría enfrentar consecuencias penales graves.

El Código Penal Federal de México establece en su artículo 335 que el abandono de un niño es un delito que puede ser castigado con una pena de un mes a cuatro años de prisión. Además, si se comprueba que el niño ha sido puesto en peligro por negligencia, las autoridades podrían decidir retirarle la custodia al progenitor y entregársela a un familiar o a una institución capacitada.

El caso de Maribel Guardia, su nieto y la denuncia contra Imelda Tuñón ha puesto en evidencia la importancia de la protección infantil y el rol del Estado en garantizar el bienestar de los menores. La Fiscalía de la Ciudad de México ha actuado con rapidez, y, según las investigaciones, podría entregar finalmente la custodia del niño a Maribel Guardia, quien ha demostrado estar dispuesta a brindarle un hogar seguro

