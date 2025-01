La Profeco revela 5 marcas de salchichas que hacen daño a la salud

MÉXICO.- Las salchichas son uno de los alimentos preferidos para los niños y las niñas, son fáciles de cocinar y tienen mucho sabor lo que hace que se las coman con mucha facilidad pero esto se debe a la cantidad de sal que lleva su proceso de preparación pues están el rubro de los alimentos embutidos o procesados que son sometidos a un proceso de salmuera en su elaboración, lo que hace que tengan ese sabor tan característico.

En México desde 1984 existe una norma que indica que las salchichas deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal ya sea cerdo, ternera, res o ave y grasa de esas especies que se mezclan para formar tres tipos principales: tipo Viena, Fránkfurt o coctail, sin embargo hay marcas que también las ofrecen de pavo, pechuga de pavo, para asar, para hot dog, reducida en grasa, baja en sodio.

Las salchichas buenas son deliciosas. Foto: Pixabay

¿Cuál es la peor marca de salchichas?

El mayor ingrediente que declare el empaque de una salchicha es el que debe contener en mayor medida, por ejemplo si dice que está elaborada con pavo y cerdo, el contenido del ave debe ser mayor al del cerdo; la norma regulada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no es obligatoria por lo que en el mercado se oferta gran variedad de este alimento muy popular por su practicidad, pero, ¡ojo, pues se analizaron 57 marcas y se encontró que 30 de ellas no tienen carne como lo indica su paquete.

De acuerdo con el análisis de Profeco la marca de salchichas de menor calidad que se comercializa en el mercado es Duby, pues no cumple con la norma y su principal ingrediente es agua y no proteína animal como debería tener, por lo que la presentación de salchicha tipo viena que regularmente se usa para hacer hot dogs; por si eso fuera poco el paquete tiene menos producto del que aseguran, ya que es 1.4 por ciento menos en una de cada tres salchichas de su empaque de 830 gramos.

La peor salchicha. Foto: Profeco

Salchichas piratas: 5 marcas que hacen daño a la salud

El estudio realizado por la Profeco en agosto del 2020 y publicado en la Revista del Consumidor, señala que al menos 30 marcas no cumplen con lo que dice su empaque, por lo que estarías poniendo en riesgo tu salud al consumirlas, ya que tienen más grasa y sodio del indicado, así como algunas que no contienen la proteína que indican, en cambio son combinaciones con soya o agua, por ello es importante que sepas cuáles son las 5 marcas que más daño hacen y que recomiendan no consumir.

Estas marcas incumplen con lo prometido:

Fud Cuida-t+: contiene la misma cantidad de sodio que cualquier otra y no es de pavo, sino de pollo, además no es reducida en grasa, por lo gana la categoría de «la más mentirosa».

Parma Sabori: está hecha con pollo cuando vende la idea de ser de pavo, además contiene conservadores.

Fud: dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo (este producto ya fue retirado del mercado).

Aurrera: contiene más agua y almidón que carne; tiene alto contenido en grasa, carbohidratos y sodio

Línea roja: contiene fécula, almidones y harinas en lugar de carne, y sólo 9.5 por ciento de proteína por lo que es alta en carbohidratos.

¡Ojo con estas salchichas! Foto: Profeco

Otras marcas que no cumplen la regulación y que fueron evidenciadas por la Profeco son: Nu-tres y Pepe no indican de qué tipo de carne están hechas. Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera tiene gran cantidad de grasa y agua. Mientras que Duby, Don Fer y Aurrera en tipo Viena mienten en cuanto a la cantidad de carne de cada pieza, ¡les faltó salchicha!.

¿Es bueno darle de comer salchichas a los niños?

De acuerdo con la Profeco una de las razones del consumo de embutidos como son las salchichas es la practicidad, economía y sabor, así como la facilidad de su preparación, además los alimentos cárnicos proporcionan proteínas (contienen todos los aminoácidos esenciales) vitaminas del complejo B, hierro, zinc y selenio.

Sin embargo no se recomienda el consumo de alimentos ultraprocesados en exceso, pues hallazgos publicados en el American Journal of Preventive Medicine, una dieta rica en estos sería la responsable de muertes prematuras y de una larga lista de enfermedades crónicas como la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer en personas de 30 a 69 años. Es por ello que los investigadores analizaron resultados previamente existentes para evaluar el riesgo de un deceso a edad temprana y por enfermedades.

