Alicia Machado critica a Selena Gómez tras video llorando por deportaciones

En medio de la tensión que se vive por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actriz Selena Gómez se pronunció en redes sociales a través de un video en el que, entre lágrimas, pide perdón a los mexicanos y se muestra afligida por las familias afectadas. Esto desató una ola de comentarios entre los que destacó el de Alicia Machado, quien también criticó el físico de la cantante.

A través de sus historias en Instagram, Selena Gómez compartió un video con la leyenda «Perdón, México» que conmovió a sus seguidores al mostrar empatía ante el tema de las deportaciones masivas de mexicanos en Estados Unidos. La cantante hizo hincapié en los niños afectados y las familias que han sido separadas; sin embargo, momentos después borró el clip ante los comentarios que recibió.

«Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”, dijo Gómez, quien prometió ayudar a las personas afectadas.

Selena Gomez compartio esta historia en Instagram llorando en medio de la deportación de mexicanos que se encuentran de forma ilegal en USA: "Lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada. Los niños, no lo entiendo. Ojalá pudiera hacer algo." pic.twitter.com/jOkKyr0UT4 — Juanito Say (@JuanitoSay) January 27, 2025

Alicia Machado contra Selena Gómez por video llorando

La ex Miss Universo Alicia Machado se pronunció sobre el video de Selena Gómez a través de los comentarios de Instagram en donde se presentó la noticia y arremetió en contra de la actriz. Aunque algunos internautas le dieron la razón, otros han señalado que podría tratarse de un «hackeo» a la modelo o una cuenta que estaría haciéndose pasar por ella.

“Muchacha, pend***. Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas. Aburre, Jessy”, se lee en comentario que habría sido emitido por la también actriz venezolana etiquetando a Selena Gómez a quien criticó por sus palabras y su físico.

Usuarios recuerdan la polémica de Alicia Machado con Donald Trump

El comentario de Alicia Machado generó gran controversia y mientras algunos aseguran que se trata de una cuenta que se hace pasar por ella, otros recordaron la polémica que enfrentó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de coronarse Miss Universo. Y es que el mandatario hizo comentarios sobre su peso llamándola «Miss Piggy», un episodio en su carrera que la marcó de manera negativa.

Así lo reveló en entrevista con Yordi Rosado, la modelo recordó el vergonzoso momento que pasó con Trump en 1997 cuando la citó en un gimnasio en Nueva York en el que, rodeada por decenas de medios, la obligó a hacer ejercicio mientras hacia comentarios sobre su peso. Aunque la actriz intentó mantener una sonrisa, más tarde reveló lo mortificante que resultó para ella y la manera en la que afectó su salud física y mental.

“Estuve en la bicicleta y le dije: ‘No quiero hacer eso’ y me respondió: ‘Pues no me importa porque estoy pagando por esto’. A partir de ahí empecé a vomitar (…) Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida un hombre me había hecho sentir con tanto temor”, recordó Machado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO