Imelda Garza Tuñón revela de qué murió Julián Figueroa

MÉXICO.- Este próximo fin de semana están a punto de cumplirse los 10 días que las autoridades pusieron como plazo para determinar si es que la custodia del hijo del finado Julián Figueroa queda en manos de Maribel Guardia o de su madre Imelda Garza Tuñón.

Para la joven han sido días de muchas emociones y ha hecho de todo para tratar de recuperar la custodia de su pequeño, de acuerdo con ella misma, incluso se sometió a varios exámenes toxicológicos para demostrar que no consume sustancias ilegales como se ha dicho. También Imelda terminó con las especulaciones sobre la muerte de Julián Figueroa y recientemente, acompañada de sus abogados reveló qué fue lo que pasó con el padre de su hijo.

El pasado 9 de abril del 2023, se confirmó durante la noche de aquel día, que Julián Figueroa hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian había fallecido de manera inesperada en su casa al sur de la CDMX, había muchos rumores al respecto, pero fue la propia actriz quien a través de sus redes sociales confirmó el fallecimiento de su hijo. Esta noticia dejó impactados a los seguidores del joven.

Y aunque parecía que ese tema ya había quedado atrás, recientemente con la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sobre la custodia del pequeño José Julián se ha puesto en tela de juicio las supuestas verdaderas razones del fallecimiento de Julián Figueroa.

Debido a esto es que la propia Imelda en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón y en compañía de su equipo de abogados, además de dar detalles sobre cómo va el caso de la custodia de su hijo, acabó con las especulaciones sobre la muerte de quien fue su esposo y aseguró que Julián falleció por un infarto, además pide que respeten su memoria.

“Para empezar Julián murió de un infarto y yo quisiera por favor que sí respetara mucho esa parte, que a Julián no se le meta en esto, es el papá de mi hijo y al final del día no quiero que él tenga un recuerdo en donde después de que su papá falleció todavía se está hablando mal de él, porque Julián no está aquí para defenderse de lo que se está hablando de él y son recuerdos que van a quedar en la mente de mi hijo…”, dijo Imelda Garza Tuñón