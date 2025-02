Incertidumbre en IP por aumento en aranceles

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El primero de febrero entrarán en vigor los aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, desde la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) Tampico, aseguran que esto traerá una desaceleración económica que podría generar una crisis.

Carlos Muñoz González, presidente de CANACO Tampico explicó que este incremento daña a los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) y consumidores.

Dijo que imponer el incremento traerá serias consecuencias por buscar posicionar la competitividad local.

«No hay temor porque por la pérdida de empleos, pero sí, por una situación que nos va a llevar a una crisis económica que en este momento ya estamos a nada de empezar con una desaceleración y que es esa incertidumbre que ha generado tanto anuncio y previo a la llegada del presidente Donald Trump».

Consideró que no hay ninguna preocupación por la perdida de empleos, pues se ha mantenido estable el número de inscritos al seguro social.

Sin embargo, existe un incremento en el tema de los empleos informales derivado de qué la gente sigue buscando cómo llevar el sustento a casa.

«Nosotros estamos levantando la voz para que el diálogo sea en búsqueda de no llevar a estos porcentajes de aranceles que no ayudan y no abonan a fortalecer el comercio entre países».

Dio a conocer que han sostenido diálogo permanente entre autoridades de México y Estados Unidos así como con las cámaras de Comercio Americanas.

«El sector empresarial y comercial si están muy alineados a lo que nosotros estamos buscando, las autoridades han estado dialogando sobre todo los que están en la zona fronteriza, son quienes se han acercado».

El pasado 13 de enero estuvieron en Matamoros y se llevaron a cabo reuniones en toda la franja fronteriza, en donde piden que «se revisen las áreas donde corresponde donde hacer un ajuste y que sea beneficio para los tres países».

AFECTACIONES AÚN

SON INCIERTAS

En la zona sur de Tamaulipas hay que esperar para conocer los alcances de la aplicación de un 25 por ciento de impuesto arancelario para algunos productos que se elaboran en México.

Ramón Gómez Narváez, dijo que primero hay que conocer el listado para ver las afectaciones.

«Hay que ser prudentes para ver qué productos tendrán este impuesto en Estados Unidos.

Vamos a esperar a que se dé a conocer el listado de los productos que tendrán este impuesto arancelario, propuesto en la administración de Donald Trump, del 25 por ciento. Hay que esperar dos a tres meses para ver qué ocurre».

Las afectaciones, explicó, que inicialmente van directamente a los consumidores norteamericanos que buscan obtener los productos mexicanos que estarán sometidos a estos aranceles.

«Primero les va a afectar a los consumidores norteamericanos , les va a salir mas caro, es lo que hay que entender. En México, tendría repercusiones mínimas en el corto plazo, con algunos periodos de altibajos «.

En el caso de los impuestos arancelarios, explicó, que serán aplicados directamente a las empresas que comercian exportaciones de México a Estados Unidos.

«Donde va a tener mayor impacto en los productos que Estados Unidos compre a México. A los consumidores que adquieren estas mercancías, productos, insumos, les va a salir mas caro allá. Posiblemente baje el volumen de compra o busquen otros productos»

El gobierno de México, dijo que ya estableció un programa para poder generar empleos para los paisanos que sean repatriados en las próximas semanas.

«Ya hicieron una acuerdo los grandes empresarios de México, que se comprometieron a crear empleos para 50 mil migrantes que se espera arriben al país-.

TEMEN CIERRE

DE PLANTAS EN ALTAMIRA

Cierre de plantas y falta de empleo, es lo que pronostica el sector petroquímico del sur de Tamaulipas por el arancel que aplicará el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros y la industria se encuentran a la expectativa, es algo difícil para la industria, la incertidumbre de lo que vaya a pasar con los aranceles que quiere aplicar”, dijo el secretario general del Sindicato Petroquímico, Julio Salvador Alfaro Flores.

Considera que al aplicarse un impuesto a las mercancías que se exportan de México a los Estados Unidos, podría generarse el cierre de plantas y carencia de empleos.

El principal cliente de las petroquímicas de Altamira es Estados Unidos, quienes deberán aplicar alguna estrategia para que el impacto del arancel no sea tan grave.

“Con el nuevo gobierno y los aranceles que quieren aplicar, nos deja de cualquier competencia con Estados Unidos porque el arancel, es lo que se ahorran las empresas de Estados Unidos en construir plantas o maquiladoras en México y eso que se ahorran por el arancel que se debe de pagar, en definitiva habrá cierres de plantas, falta de empleo”.

Ante la incertidumbre que se ha generado, Julio Salvador Alfaro Flores, agregó que se requiere el apoyo de la federación y que la relación con los Estados Unidos siempre ha sido de conveniencia y amistad.

“El Gobierno Federal tiene que platicar, tiene que negociar más de amistad y creo que todo México se ha visto beneficiado con ese tratado que se firmó en el gobierno de Carlos Salinas”.

Por Javier Cortés/José Luis Rodríguez/ Óscar Figueroa

