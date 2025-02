‘Canelo’ vs Terence Crawford ya tiene fecha y lugar

Saúl «Canelo» Álvarez podrá en juego su campeonato de Peso Supermediano o Supermedio que se queda en las 168 libras o los 76.2 kilogramos en el pesaje oficial. El cinturón que se apuesta es el del Campeonato Mundial, donde ya ha completado siete defensas hasta el momento.

El nuevo retador es Terence Crawford, un boxeador profesional de Omaha, Estados Unidos. Con 37 años buscará quedarse con uno de los cinturones que tiene el mexicano. Su récord actual es de 41 peleas ganadas, 31 de ellas por conducto del KO y todavía no conoce la derrota.

Además, Canelo tiene muchas más peleas en su carrera, donde ha ganado 62 de ellas, 39 por el conducto del nocaut y 23 más por decisión de los jueces. Sin embargo, tiene dos derrotas registradas en su carrera contra Dmitry Bivol en 2022 y Floyd Mayweather Jr, además de un par de empates, el último contra Gennady Golovkin en 2017.

Por su parte, Terence tiene en su poder el cinturón del WBA Peso Superwélter o mediano junior de 69.9 kilogramos desde el mes de agosto del último año, además del campeonato interino del WBO en la misma categoría desde el 3 de agosto de 2024. Será uno de los enfrentamientos más duros del año.

¿Cuándo y dónde será la pelea del Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

De acuerdo con las noticias del portal The Ring, el evento aún no tiene fecha, pero se realizará en el Riyadh Season de Las Vegas, en el estado de Nevada. Supuestamente sería la pelea de celebración del Canelo que hace todos los meses de septiembre, ESPN soltó como fecha tentativa el 13 de septiembre de 2024.

Se espera que sea durante los próximas días que se haga oficial, no solamente la pelea, también todas las fechas de la batalla como los pesajes, las conferencias de prensa, y desde luego, la empresa que se encargará de televisarlo para todo el mundo. Canelo enfrentará uno de sus duelos más difíciles en los últimos años.

Edgar Berlanga fue el último enfrentamiento del Canelo Álvarez en el mes de Septiembre de 2024 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, que ya es como su segunda casa. Luego de su victoria por decisión, retuvo los campeonatos WBC, WBA (Súper) y WBO Supermediano.

