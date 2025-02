Imelda Tuñón declara que quieren separarla de su hijo metiéndola a clínica de rehabilitación

La polémica en el mundo del espectáculo sigue creciendo debido al conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, quienes mantienen una disputa legal por la custodia de José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

La situación ha generado controversia, ya que ambas han ofrecido declaraciones donde exponen su versión de los hechos, lo que ha dividido la opinión pública.

Recientemente, Maribel Guardia dio una conferencia de prensa en la que aseguró que su nuera enfrenta problemas de adicción y que, por el bienestar del menor, debía recibir tratamiento antes de poder hacerse cargo de su hijo.

Por su parte, Imelda Tuñón respondió a estas acusaciones y lamentó la manera en que la están alejando de José Julián, asegurando que la situación le ha generado un gran vacío en su vida.

Imelda Tuñón rompe el silencio sobre la ausencia de su hijo

En una reciente entrevista, Imelda Tuñón expresó su tristeza por la separación de su hijo y la falta de convivencia con él. Aunque reveló que ha tenido momentos con el menor, la sensación de vacío sigue presente.

«Ayer que estábamos en la convivencia pudo estar aquí, pero pues no, él ha dejado un espacio vacío grande en mi familia, estamos como luchando por tratar de recuperarlo para que regrese a nuestra familia. Es triste, bastante triste, pero trato de mantenerme… alejar los pensamientos malos o si llegan los tengo un rato y los dejo pasar, porque no puedo dormir».

La madre de José Julián también señaló que se siente víctima de un chantaje y que el accionar de Maribel Guardia es cruel al impedirle estar con su hijo.

«Tengo miedo de perderlo, me están chantajeando con que no me dejan ver a mi hijo, es atroz, no se lo deseo a nadie, es una cosa horrible, el miedo, el vacío. Me parece inhumano, sí te enoja, hay tristeza y tratar de mantenerte calmado en una situación así se necesita mucha fortaleza mental».

Las acusaciones de Maribel Guardia y la reacción de Imelda

La controversia se intensificó luego de que Maribel Guardia asegurara públicamente que Imelda Tuñón tenía problemas de adicción y que, por esa razón, no podía confiarle el cuidado de su nieto.

Ante estos señalamientos, Imelda lamentó que su imagen se haya visto afectada por declaraciones sin fundamentos y destacó lo difícil que ha sido lidiar con las críticas de desconocidos.

«La gente no entiende la fortaleza que debes tener para pasar lo que yo estoy pasando, que te esté insultando todo mundo por cosas que no les consta, los ataques vienen de todos lados, que soy una madre amoral, mala madre en general, que tengo adicciones, que soy alcohólica, todo lo peor de mí están tratando de exponer a una persona que yo ni siquiera he atacado».

Además, reflexionó sobre cómo explicará en el futuro a su hijo las declaraciones de su abuela y la forma en que fue señalada públicamente.

«Todas éstas cosas que el día de mañana mi hijo va a ver y me va a preguntar: ‘por qué Mimí dijo éstas cosas de ti’ (Mimí es Maribel), yo no sé cómo le voy a explicar a mi hijo que su abuela me atacó de todas las maneras posibles, creo que le voy a decir que estaba emocionalmente muy fracturada por la pérdida de su papi, es la versión que le voy a manejar».

Imelda Tuñón teme que la internen en clínica

Para demostrar su inocencia, Imelda Tuñón ha recurrido a pruebas médicas y ha asegurado que nunca ha estado en estado inconveniente. Sin embargo, mencionó que ha tenido que pasar momentos humillantes para comprobarlo.

«Lo hice con una persona que se metió conmigo, ya me acostumbré a hacer pipí en público, son cosas que nunca pensé vivir ahorita, he tenido que hacer pipí en un montón de frascos enfrente de la gente, es una cosa terrible. Hay que perder la vergüenza porque al final del día estoy luchando por mi hijo».

La madre de José Julián también se mostró molesta por la insistencia de Maribel Guardia en que se interne en un centro de rehabilitación cuando, según ella, nunca ha tenido problemas de adicción.

«No puedo aceptar una enfermedad cuando estoy saliendo limpia en los exámenes».

Finalmente, criticó la actitud de su suegra y cuestionó por qué, si realmente estaba preocupada, nunca tomó acciones cuando vivían juntas e insinuó que esto podría hacer que le quiten a su hijo.

«Por qué si ella estaba tan preocupada por mí, nunca me internó, ella era experta en internar personas en contra de su voluntad, o sea, me hubiera internado, estaba bajo su mismo techo. Ella cree genuinamente que estoy en malos pasos y no le interesa que demuestre que estoy limpia, a ella le interesa que me encierren porque así lo siento yo, está diciendo ‘intérnate'».

Mientras tanto, el caso de custodia de José Julián sigue en proceso legal, y por ahora el menor permanecerá con su abuela durante 40 días más. En redes sociales, los seguidores de ambas han tomado posturas divididas, algunos apoyando a Maribel Guardia y otros a Imelda Tuñón.

Lo cierto es que este conflicto aún no tiene una solución clara y parece que seguirá generando más controversia en los próximos días.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR