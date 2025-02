Laura Flores en medio de la polémica por chiste sobre deportaciones en EU

La actriz y cantante Laura Flores se encuentra en el centro de la polémica luego de que un video suyo en TikTok generara reacciones divididas entre los internautas que no han tardado en criticarla.

En el clip, la artista hace un comentario en tono de broma sobre la falta de huevos en los supermercados de Florida, lo que ha sido interpretado por algunos como una burla hacia los migrantes indocumentados en Estados Unidos tras las políticas de Donald Trump.

El debate en redes sociales ha crecido, con usuarios que la critican duramente y otros que defienden que su comentario fue solo una expresión de humor.

¿Qué dijo Laura Flores y por qué la critican?

El video que ha causado controversia muestra a Laura Flores manejando su auto mientras habla con sus seguidores sobre la escasez de huevo en Florida. En tono de broma, menciona:

«Oigan, ¿qué creen? Ya van varios días aquí en la ciudad de Weston, en Florida, que no hay huevo en el súper, no hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?»

Sus palabras rápidamente se viralizaron, provocando reacciones encontradas. Algunos internautas interpretaron su comentario como una burla a la situación de los migrantes, quienes han sido afectados por las estrictas medidas de deportación impulsadas por Donald Trump.

El video fue difundido en TikTok, donde una cuenta identificada como @elcompadre_israel lo compartió con el mensaje de que la actriz parecía estar burlándose de los migrantes.

No obstante, en los comentarios se puede ver que muchas personas interpretaron su frase como una crítica contra las políticas de Donald Trump, y no como una burla a los mexicanos.

«Entre mexicanos sabemos diferenciar cuándo es un chiste y cuándo es en serio, esto sí es cura, no es mala intención», «Es sarcasmo, no burla», «Lo dice en tono de burla, pero hacia el presidente, no hacia los mexicanos. No exageren».

En la cuenta de Instagram de la actriz, varios usuarios expresaron su descontento:

«Sales llorando por los israelíes, por los ucranianos y ahora con el problema de México pareces feliz… Y así como tú, muchos en México de los ‘artistas’. Cuánta hipocresía e indiferencia…»

Hasta el momento, Laura Flores no ha emitido un comunicado sobre la polémica, aunque el debate sigue abierto en redes sociales. Mientras algunos continúan exigiendo una disculpa, otros sostienen que se ha exagerado la situación.

