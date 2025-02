Don Francisco fue infraccionado por Tránsito y ahora no puede laborar

TAMPICO, TAM.- El señor, Francisco Maya Campos desde octubre 2024 dejó de operar como conductor de taxi de aplicación, debido a que fue multado y le retiraron su licencia.

Con 68 años de edad y sin una extremidad, sigue buscando la manera de ganarse la vida dignamente, desafortunadamente lleva más de tres meses batallando porque no ha podido conducir.

«Ya tengo rato batallando, por eso vengo, no tengo dinero para cubrir todo eso, pensaba en venir aquí para que me apoyen con la mitad».

Explicó que a través de la aplicación DiDi podía llevar el sustento a casa, pero desde que le retuvieron la licencia por cometer una infracción no ha podido continuar labores.

Durante la mañana del martes, acudió al palacio municipal específicamente a la sala de regidores en donde pidió auxilio para salir de la desesperación.

«Es una infracción que me pusieron, la multa es de mil 080 pesos, entonces vengo a ver si me pueden hacer el descuento, me quitaron el carro de Didi porque no tengo licencia; el dueño me dijo arréglala y cuando la tengas sigues trabajando».

El residente de la colonia Guadalupe Victoria, comentó que recibió ayuda del regidor Edgar Treviño, quien lo llevó a tesorería para gestionar un descuento y el resto corrió por cuenta del funcionario.

POR JAVIER CORTÉS