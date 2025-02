Funcionario de Madero fue víctima de suplantación de identidad

CIUDAD MADERO, TAM.- Un funcionario de la administración de Ciudad Madero fue víctima del hackeo y suplantación de identidad.

Los hackers consiguieron apropiarse de su cuenta de Facebook, Instagram. Y Twitter con la que pedían dinero, vendían artículos e invitaban a participar en un fondo de inversión a su nombre.

Oscar Morado Gámez, regidor en el Ayuntamiento, informó que las acciones fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

«El día 30 de diciembre, me informó un compañero regidor que le habían enviado un mensaje, y le pedí que avisara a mis compañeros. A partir de ahí varios de mis contactos me dijeron que les habían llegado mensajes en los que les pedía dinero prestado y a partir de ahí ya no pude entrar a mi cuenta», dijo.

Y agregó» Ya no era pedir prestado. Ya era venta de celulares, refrigeradores, televisiones, hasta inversiones me llegaron a comentar algunos de mis amigos», explicó.

La situación, comentó que causó afectaciones a 3 personas que fueron víctimas de los estafadores.

Morado Gámez pidió a la ciudadanía que extremen cuidados con el uso de datos personales en sus redes sociales y otras aplicaciones.

«Tengan cuidado con estos fraudes cibernéticos que se dan cada vez más seguidos entre la población, en esta ocasión fui víctima y esperamos que se hagan las investigaciones del tema».

La cuenta, comentó que la tenía registrada desde el 2008 y era de uso personal principalmente.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón