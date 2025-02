En Madero se actúa con firmeza para actuar contra la corrupción en Tránsito

CIUDAD MADERO, TAM.- Desde el inicio de la presente administración municipal, hemos asumido un sólido compromiso con la comunidad para rechazar cualquier acción que vulnere los principios de orden y honestidad; para ello, hemos promovido la proximidad que genera confianza; en este contexto, no seremos permisivos con conductas que infrinjan estas normas.

Actuaremos con determinación para prevenir actos de corrupción, como la reciente acusación en redes sociales en contra de un agente de Tránsito que de inmediato fue cesado de sus funciones en esa corporación.

El presidente municipal Erasmo González Robledo agradeció a un ciudadano responsable, que tuvo el valor cívico de denunciar estos hechos que nosotros aplaudimos, vamos a seguir trabajando para tener un Ayuntamiento que procure la honestidad y sobre todo no traicionar al pueblo, es lo más importante que debe de quedar en un mensaje firme, que no vamos a permitir el mismo tipo de corrupción y no habrá impunidad, vamos actuar con mano firme para erradicar estos vicios de una corrupción.

Asimismo, dio a conocer que el elemento de Tránsito dejó de formar parte de esa dependencia de vialidad; al mismo tiempo que se abrió una carpeta de investigación por parte de la Contraloría Municipal, para determinar si existe algún tipo de responsabilidad. Dejar en claro, que este tipo de sucesos no nos van a distraer, nuestros compromisos son de seguir sirviendo con eficiencia, honestidad y sobre todo poner orden en todas las dependencias municipales.

Erasmo González destacó que se ha comunicado la compra de cámaras de solapa que se integrarán en el uniforme de los agentes de Tránsito, lo cual representa una herramienta valiosa para las denuncias ciudadanas, proporcionando evidencia clara a través de esta tecnología.

Reiteró que no se tolerará ningún acto de corrupción y que se aplicará con rigor la normativa vigente, siendo la Contraloría interna la encargada de llevar a cabo la investigación pertinente.

POR JOSÉ LUIS RDZ.