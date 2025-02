«Es autodestructiva y se hace la víctima»: Director de ‘Emilia Pérez’ habla de Karla Sofía Gascón

En medio de la polémica en la que Karla Sofía Gascón se encuentra envuelta, tras la difusión de una serie de tuits llenos de racismo, clasismo y xenofobia que escribió en el pasado, los cuales ya le han costado su participación en la promoción que Netflix realiza de “Emilia Pérez”, el director del filme Jacques Audiard se pronunció al respecto asegurando que no comprende la actitud de la actriz.

En la antesala del Oscar, el cineasta francés expresó en entrevista con Deadline que no ha hablado recientemente con la famosa y además dijo que no quiere hacerlo, al calificar su reciente comportamiento como “autodestructivo” y que está afectando a todos a su alrededor.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo… Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella”, expresó.

El director también mencionó que la relación con la actriz está dañada, pues al verse involucrada en una polémica tan delicada, la confianza que construyó con sus actores en el set se ha visto muy afectada debido a los comentarios que Gascón hizo en el pasado.

“Pienso en cómo ella está lastimando a los demás, en cómo está lastimando al equipo y a toda esta gente que trabajó tan increíblemente duro en esta película… Pienso en mí, pienso en Zoe Saldaña y Selena Gomez. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No me estoy poniendo en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones”, explicó.

En la antesala del Oscar, Karla Sofía Gascón fue blanco de duras críticas y cuestionamientos luego de que salieran a la luz una serie de tuits llenos de odio y racismo que habría escrito entre 2020 y 2021, lo que ha golpeado su popularidad de forma severa, aún cuando se encuentra nominada al Oscar como Mejor Actriz por Emilia Pérez.

La actriz despotricó en sus redes sociales contra la comunidad musulmana, afroamericanos, asiáticos e incluso en contra de la Academia, además de la pandemia de Covid-19, lo que ya le ha costado el distanciamiento de Netflix y hay quienes aseguran que su nominación también está en juego.

Aunque la actriz se pronunció al respecto en una entrevista para CNN, no emitió una disculpa. Al respecto, Audiard consideró que, en sus últimas defensas, Gascón se ha puesto en el papel de víctima.

“Ella realmente se está haciendo la víctima”, dijo. “Está hablando de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”.

Sin embargo, el director francés también ha sido blanco de críticas, sobre todo en América Latina, donde el filme ha sido mal recibido por la audiencia, que lo considera una caricatura de México, lleno de estereotipos y clichés negativos, además del manejo tan trivial de la crisis de desaparecidos en México, la transición de género y el narcotráfico.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR