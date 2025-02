Esto es lo que se recomienda comer después de donar sangre

Después de donar sangre, es importante consumir alimentos y bebidas que te ayuden a reponer líquidos, recuperar energía y estimular la producción de glóbulos rojos. Recuerda que donar sangre requiere de cuidados previos y posteriores para que no sufras alguna alteración en tu sistema, así que toma en cuenta lo que recomiendan los médicos.

Al donar sangre es probable que experimentes algunos malestares, si te sientes mareado o débil, recuéstate con las piernas elevadas e hidrátate con agua y jugos de frutas naturales que tengan vitamina C como la naranja y el limón. Lo ideal es que después de haber donado debes descansar bien y comer adecuadamente para una recuperación rápida.

En caso de que presentes malestares más graves como mareos intensos o desmayos, es importante que te dirijas de inmediato a un hospital para que revisen que todo se encuentre en orden. Cuida tu salud en los momentos posteriores para que no sufras alguno de estos percances.

Toma en cuenta que así como hay bebidas que son ideales para tu recuperación después donar sangre, también hay bebidas que definitivamente tienes que evitar como el café y té negro, ya que estos pueden dificultar la absorción de hierro. El

alcohol tampoco es recomendable ya que puede aumentar el riesgo de deshidratación: en tanto, las comidas muy grasas o pesadas pueden causar malestar, así que definitivamente no son buena opción.

¿Qué comer después de donar sangre?

Antes de donar sangre debes de estar bien informado sobre todos los requisitos que necesitas cumplir para que puedas ser un donador efectivo. En caso de que el hospital donde vas a donar te brinde alimentos después de tu donación es recomendable que los ingieras en cuanto te den la orden. Si continúas con hambre o no sabes qué comer después de donar sangre, estos son los alimentos que recomiendan los médicos recomiendan.

Alimentos ricos en hierro: recuperan el hierro perdido y producen glóbulos rojos

Carnes rojas, pollo o pescado

Legumbres (lentejas, garbanzos, frijoles)

Espinaca, acelga y otras verduras de hoja verde

Frutos secos y semillas (almendras, nueces, chía)

Alimentos con vitamina C: ayudan a absorber mejor el hierro

Cítricos (naranja, limón, kiwi, fresas)

Pimientos, tomate y brócoli

Alimentos energéticos: sirven para recuperar la energía

Pan integral, arroz y pasta

Frutas como plátano y manzana

Chocolate negro y miel

¿Qué no se debe hacer después de donar sangre?

Después de donar sangre, es importante seguir ciertas precauciones para evitar malestar o complicaciones. Estas son las cosas que se recomienda no hacer para que te recuperes favorablemente. A toda costa trata de evitarlas para que no presentes algún malestar que pueda poner en riesgo tu salud.

No hacer esfuerzos físicos intensos: evita levantar pesas, correr o hacer ejercicio fuerte al menos por 24 horas. La actividad intensa puede causar mareos o desmayos debido a la pérdida temporal de sangre.

No fumar: fumar justo después de donar puede causar mareos o desmayos debido a la disminución de oxígeno en la sangre.

No consumir alcohol: el alcohol puede aumentar el riesgo de deshidratación y bajar aún más la presión arterial. Es recomendable esperar al menos 24 horas antes de beber.

