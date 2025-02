Hasta donde la patria lo demande

Solo los conservadores mala-entraña no reconocen la importancia del acuerdo Sheinbaum-Trump. Se trata de una negociación entre iguales, es decir digna, donde la Señora Presidenta antepuso la defensa de la soberanía nacional por sobre cualquier interés imperialista. Y al parecer el gringo lo entendió perfectamente, de ahí que calificara de excelente la entrevista telefónica al respecto. Habrá un mes para concretar los compromisos contraídos con la seguridad de que México cumplirá.

De manera que el clima de terror impuesto por Donald en las últimas semanas, cambia hacia un escenario que permite el diálogo y, sobre todo, valorización de argumentos antes rechazados, incluso en forma grosera por parte del mandatario que en sus actitudes lleva la penitencia al ser rechazado por la mayor parte de los humanos que deseamos vivir en paz.

Doña Claudia dio una lección de diplomacia que incluye el respeto a la forma de gobierno de cualquier país. La máxima juarista tuvo efectos imponiendo nuestros valores históricos ante el gigante temerario que no descarta sus ambiciones expansionistas, aplicables desde luego en las naciones vecinas y, sin embargo, debe contenerlas por la sencilla razón de que la civilización evoluciona sin las ataduras esclavistas y racistas del pasado.

Usted dirá que EU ahora presiona diferente y está en lo correcto. Pero ojo, que está empujado por su propia crisis disfrazada de soberbia. En este sentido se nota la desesperación de los republicanos por salvarse del colapso utilizando la violencia como arma fundamental para mantener el miedo, mientras al otro lado del mundo sus adversarios chinos y rusos ríen con singular alegría.

El asunto es que La Jefa y Trump lograron un primer entendimiento y seguro habrá otros de amplio beneficio ciudadano. No olvidéis que en el caso gringo el sector empresarial criticó los aranceles que por lógica impactarán al consumidor común, cuyos resultados empezaban a reflejarse en encuestas que mostraban tendencia hacia el debilitamiento del partido republicano. Esto debió forzar al magnate a bajarle una rayita a su ferocidad o dos, considerando que también a Canadá concedió un mes de prórroga.

En cuanto a Sheinbaum hay que resaltar al apoyo casi generalizado en todos los niveles. Excluyendo desde luego a quienes ella llamó “los mareados” que “exigen” cambio en la política económica y “nueva” relación con el régimen vecino, como si fuera fácil renunciar al movimiento transformador producto de la lucha por más de treinta años contra el neoliberalismo (PRIAN), saqueador, corrupto y traidor.

Bueno es por otra parte, que Trump reconozca que el incremento de la delincuencia en México en gran medida se debe a la introducción de armas provenientes de los EU. He aquí la médula de un problema cuya solución requiere colaboración de ambos países y no absurdas intenciones invasoras utilizando pretextos no aplicables para México como “terrorismo” y otras tonterías, (o pendejadas).

SUCEDE QUE

Tamaulipas en completo respaldo a la Presidenta de México. “Hasta donde la patria lo demande”, como en su tiempo dijera Norberto Treviño Zapata y que ahora es la misma convicción de Américo Villarreal Anaya. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA