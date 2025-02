Museo del juguete, un lugar de ensueño

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hace 8 años, la pasión por coleccionar personajes de películas y series animadas, se cristalizó con la creación del Museo del Juguete.

En la zona no hay otro museo como ese, sobre todo por el gran número de piezas reunidas en un mismo espacio.

Se pueden encontrar figuras del universo Star Wars como el Halcón Milenario, Boba Fet, Obi Wan Kenobi, Jabba the Hutt, entre otros.

Pero también hay otros como Gizmo de Gremlins, Popeye, He-Man, Hello Kitty, los pitufos, Mickey Mouse y muchos más.

Para el propietario del museo, Esteban Cruz Schifferly resulta difícil decir un número exacto de las figuras que se encuentran en ese lugar.

Comentó que inicialmente tenía pensado llamar museo de Star Wars al recinto pero tiempo después decidió nombrarlo Museo del Juguete.

Aclaró que todo lo que se exhibe en el museo es adquirido en Tampico.

«Yo era coleccionista de cosas de Star Wars y siempre me gustó estarlas enseñando, las enseñaba en una tienda de regalos que había aquí, cuando se cerró la tienda quería seguir enseñando los juguetes, este local es mío, por eso puedo estar aquí, iba a empezar como museo de Star Wars y vamos a seguir comprando cosas pero ya no encontraba mucho de Star Wars y empecé a encontrar cosas que no eran de Star Wars, al final del día todo lo que se ve aquí que no es de Star Wars tiene 7, 8 años y todo es local, todo es de rodantes, ventas de garage, me los han traído, donaciones pero todo es local, el tema del museo terminó siendo juguetes que se encuentran en Tampico por alguna razón, no sabemos, aquí se consiguen y aquí se quedan», detalló.