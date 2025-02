Otra de aviones en EU: Dos aeronaves chocan en el aeropuerto de Seattle

El aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma registró un incidente mañana de este miércoles cuando un avión de Japan Airlines, al rodar por una línea de taxi cerca del vestíbulo S, golpeó a una aeronave de Delta que se encontraba estacionada.

«El avión de Japan Airlines impactó contra el avión de Delta alrededor de las 10:15 de la mañana”, informó el puerto de Seattle.

Tanto pasajeros como tripulación fueron escoltados fuera de los aviones y llevados con seguridad a la terminal. “No se reportaron lesiones y hay un impacto mínimo en las operaciones del aeropuerto”, añadió la misma fuente. Un video difundido en redes sociales muestra la respuesta de emergencia tras la colisión, en la que un Boeing 787 Dreamliner de Japan Airlines, procedente de Tokio, rozó el fuselaje de la aeronave de Delta.

So, we were sitting on the tarmac at SeaTac and another plane ran into us, just casually sliced into our tail. Very scary. #Seattle pic.twitter.com/MrhQRi8Yvb

— jackie (@jacqpatton) February 5, 2025