MÉXICO.- Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer presidenta en presidir la ceremonia por el aniversario de la Constitución de 1917 este miércoles 5 de febrero.

Esta semana, Sheinbaum adelantó que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no están invitados a esta ceremonia, y destacó que “la razón es obvia”.

La presidenta ha acusado que la Suprema Corte ha “atropellado” la elección del Poder Judicial 2025, que se realizará en junio próximo, por ello a la ceremonia de este miércoles solo asistirán el poder Ejecutivo y Legislativo.

‘‘Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto, es una relación mutua de respeto de un lado y de otro, entonces hasta ahora ¿la Corte qué ha estado haciendo, qué han estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte?’‘, agregó Sheinbaum el martes.

La presidenta dio su conferencia matutina de este 5 de febrero desde Querétaro, en la 17 zona militar. Se espera que a las 11:00 horas llegue la mandataria al Teatro de la República para inaugurar la ceremonia oficial que conmemora a la Constitución mexicana.

En su conferencia matutina de este miércoles, previo a la ceremonia, Sheinbaum adelantó que presentará algunas propuestas y leyes secundarias para las reformas en el evento de conmemoración por el aniversario número 108 de la Constitución de 1917.

“Lo principal son reformas o nuevas leyes secundarias y algunas reformas como lo del maíz”, apuntó la presidenta. No obstante, dijo que dará los detalles en el evento.

Aniversario de la Constitución de 1917: Discurso de Sheinbaum

Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México y, por ende, es la primera ocasión en que una mandataria está a cargo del evento de aniversario de la Constitución mexicana.

Es también inédito que en esta ocasión, la Presidencia de México no ha invitado a los tres poderes para formar parte de un evento constitucional, pues Sheinbaum decidió no invitar a ministros y ministras de la Suprema Corte, al estar en desacuerdo con cómo el Poder Judicial ha “obstaculizado” iniciativas, reformas y la elección judicial.

¿Qué reformas constitucionales mandará Sheinbaum al Congreso?

En la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución, la presidenta Sheinbaum presentó dos nuevas reformas:

La primera, en honor a la Constitución de 1917. Propone la no reelección a ningún puesto de elección popular, ‘’Sufragio efectivo, no reelección’’, sentenció la mandataria.

La segunda: una petición expresa de que no habrá nepotismo. Lo que significa que ningún familiar de funcionarios puede acceder inmediatamente a puestos públicos.

La mandataria también ‘presumió’ que sí habrá elección judicial en 2025. ‘‘El 1 de junio habrá votación en nuestro país’’, mencionó.

Explicó que esto sucederá con base en el artículo 39, que establece que todo poder público nace del pueblo, por ello el 1 de junio habrá elección judicial en nuestro país.

‘’Que viva México, que viva México, que viva México’’, finalizó la mandataria.

‘En México manda el pueblo y nadie más’: Noroña reprocha al Poder Judicial obstaculizar elección

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, recordó que el Poder Judicial ha obstaculizado la elección de junio del 2025, donde se votará por jueces, magistrados y ministros.

‘’Trampas para darle la espalda al pueblo, pretendiendo el Poder Judicial poniéndose por encima del pueblo, pero en México manda el pueblo de México y nadie más’’, sentenció Noroña.

Agregó que Sheinbaum ha hecho un extraordinario papel para defender al pueblo. ‘‘Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida al pueblo de México’’, finalizó en su intervención en la ceremonia del 108 aniversario de la Constitución de 1917.

Sheinbaum reconoce a ministras de la Suprema Corte que sí asistieron a ceremonia de la Constitución

La presidenta Sheinbaum agradeció y reconoció la presencia de tres ministras de la Suprema Corte que sí asistieron a la ceremonia de la Constitución en Querétaro.

‘‘Muchas gracias a todos, a todas. Al gobernador Mauricio Kuri, muchas gracias por las palabras, por el Gobierno que estás haciendo en este bello estado. Gracias al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña; a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, a la gobernadora del Banco de México, a las ministras de la Corte’’, expresó la mandataria.

En las primeras se puede apreciar a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Cabe recordar que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no fue invitada.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO