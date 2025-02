Informalidad frena el crecimiento económico

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La informalidad va en aumento debido que no se genera las condiciones fiscales propicias para meter en orden, hay una evasión de impuestos muy grande que de ingresar a la hacienda pública disminuiría la fuerte carga fiscal que deja el estado a unas cuantas empresas que si pagan impuestos.

Abraham Rodríguez Padrón presidente estatal de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio reconoció que en número actualmente son las mismas empresas que no habido cierres al contrario se han abierto más comercios teniendo en lo general un balance positivo.

Tenemos repercusiones de una pandemia y es que muchas empresas cerraron y abrieron sus puertas y otras están volviendo a retomar sus actividades fueron casi 2 años y medio cerrados, pero se tienen buenos números en ese sentido.

Reiteró sobre el tema de la informalidad, que el comercio genera más del 50 por ciento del empleo en Tamaulipas, el 66 por ciento de del producto interno bruto y tenemos el 77 por ciento de empresas registradas ante Infonavit y el IMSS.

De cada 100 personas en edad económicamente activas, 45 por ciento de ellas trabajan en el sector formal, el 55 por ciento trabajan en empresas que no están en la formalidad y no ganan ni el salario mínimo cuyas empresas evaden impuestos y no son requeridas como si lo hacen aquellas que están cautivas dentro de la lista de causantes cumplidos con sus obligaciones fiscales .

Al país le afecta mucho que haya más informalidad ya que el 55 por ciento evade impuestos

Dijo que si el gobierno pone nuevas reglas tenemos que acatarlas, el primer impacto el hacer un pacto para sostener la canasta básica no va ser bajando los precios, sino que tenemos que ajustar la cadena de valor y ahí es donde el gobierno tiene que participar para los productos le lleguen al consumidor sin alteración de precios.

Estamos pidiendo al gobierno federal revisar toda la cadena de valores desde el campo, la producción, la comercialización para que no impacten esto en los precios finales al consumidor ya que son los comerciantes los más sacrificados en ese tema.

Por Salvador Valadez C.