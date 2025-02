Detectan estafas contra ‘profes’ que intentan cambiarse de municipio

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia reveló que desde el inicio del ciclo escolar más 400 maestros han presentado solicitudes de cambios de municipio por el tema de inseguridad, situación que ha sido aprovechada por algunos vivales, se ha detectado que hay maestros que injustificadamente lo han solicitado, hay otros casos de maestros a los que les solicitan dinero para el cambio.

Miguel Ángel Tovar Tapia, dirigente de la organización magisterial y de padres de familia en Tamaulipas, dijo que trasciende que la Secretaría de Educación ha dado de baja a 59 maestros a los que el sindicato les dio un oficio de cambio a otro municipio de manera irregular por lo que abandonaron su centro de trabajo, se les levantó un acta de abandono de trabajo.

Insistió en que trasciende que se han dado un promedio de 400 o más solicitudes de cambios de municipio por cuestiones de inseguridad, cambios que por cuestión humanitaria primero por el tema de inseguridad que se vive en algunas partes del estado, y por otro lado este se ha convertido en un motivo para que algunos vivales se aprovechen de la necesidad de maestras y maestros afectados por esa situación.

Reconoció que existen maestras y maestros que, aprovechando esa situación sin haber puesto denuncia ante la fiscalía sobre un tema de inseguridad, de todas maneras, solicitan el cambio, y hay voces muy fuertes que han sido cambios irregulares a través de una prebenda económica.

“Lo que es cierto es que 54 docentes, es el dato que tenemos, fueron dados de baja en la secretaría de educación por no haber acreditado de alguna forma el tema de inseguridad, y solamente abandonaron su centro de trabajo, respaldados y amparados por el sindicato que les dio un documento para que se presentaran en otro municipio y en otra zona escolar”. precisó.

Hizo énfasis en que el sindicato se arroba facultades que no le competen, no es autoridad ni patrón, los maestros tienen la promesa de que por medio del jurídico del sindicato, los están asesorando para que les restituyan su plaza, de la cual la SET, les rescindió su plaza, con un acta de abandono de empleo, porque tal vez los maestros si necesitaban su cambio, pero en la investigaciones de la secretaria encontró que no había sustento para llevar a cabo estos movimientos supuestamente por inseguridad.

Advirtió que esto que se ha dado es una especie de oportunismo tanto de algunos maestros que no ocupaban de dicho cambio, pero el sindicato estuvo presto a apoyar a los mismos, fue un oportunismo de ambas partes y tal vez estén pagando justos por pecadores, habrá quien realmente los ocupaba y los que no.

Lo que se dice que ha sido a través de una aportación económica que se hizo esos cambios, que consiguieron el dinero con prestamos del SARTET, ahora la situación que están viviendo es caótica porque sin plaza y con deuda, dejan sin sustento a sus familias, esos maestros están ya pensando en hacer una demanda colectiva por el fraude al que fueron expuestos, y es que se les dieron orden de presentación del sindicato cuando este no es autoridad.

La mayoría fueron cambios irregulares, por los tiempos que marca el USICAM de hecho este lunes ya se abre la convocatoria para hacer valer o solicitar cambios de zona escolar o municipio, pero eso lo determina el USICAM en base a las necesidades de espacios, pero uno de los procesos que deben ser los más simples y menos complejos son las permutas, estas no deben ser sujetas de visto de bueno del USICAM siempre y cuando estén en la misma zona económica.

Por Salvador Valadez C.