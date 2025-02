Eugenio Derbez niega apoyo a expresidente de Ecuador

Eugenio Derbez frenó la publicidad del expresidente ecuatoriano Rafael Correa después de que el mandatario posteó un video del actor en el que invita a los jóvenes a votar, sin embargo, se trata de una grabación editada, por lo que el productor aclaró que no apoya ninguna candidatura y que el original en realidad fue hecho para las elecciones en México.

El video fue posteado por Correa a través de su cuenta personal de X, por lo que el actor de “No se aceptan devoluciones” no tardó mucho en responder en los comentarios que no se trata de un clip elaborado para la campaña de Ecuador, sin embargo, no recibió respuesta y el video sigue circulando en la plataforma.

Después de que el actor se pronunció en la publicación, algunos internautas originarios de Ecuador pidieron disculpas en nombre de su nación y aseguraron que fue lamentable cómo el expresidente editó un video a su conveniencia, usando la imagen de Eugenio y además sin respetar derechos de autor.

El clip que publicó Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador de 2007 a 2017 surge en el contexto de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el día de ayer 9 de febrero en Ecuador en las que Daniel Noboa llevó ventaja con un 91 por ciento de las actas, frente a Luisa González con 43.8 por ciento.

Eugenio Derbez y un mensaje para los jóvenes: voten, por favor, este es el país en que vivirán.#NosGobiernanDelincuentes pic.twitter.com/1jixywrbp0 — Rafael Correa (@MashiRafael) February 9, 2025

Eugenio Derbez denuncia el uso de su imagen en elecciones de Ecuador

En la publicación que compartió Rafael Correa agregó el texto “Eugenio Derbez y un mensaje para los jóvenes: voten, por favor, este es el país en que vivirán”, frase que menciona el actor en el video, aunque fue hecho para México y no para Ecuador, pues la grabación fue editada en algunos segmentos donde se agregaron imágenes y estadísticas de Ecuador.

Al respecto, Derbez comenzó diciendo que utilizaron su imagen sin su autorización y que además fue realizado el año pasado para motivar a los jóvenes mexicanos a votar en las elecciones de México, sin embargo, mencionó que el video original no apoyó a ningún partido político.

«Aclaración: El video que aquí retomaron -sin mi autorización- fue realizado el año pasado para motivar a los jóvenes mexicanos a votar. El video original no apoya a ninguna candidatura, su única intención es la de promover el voto entre los jóvenes», dice la respuesta de Eugenio.

Expresidente de ecuador ignora comentario de Eugenio Derbez

Pese a que el expresidente Rafael Correa ha estado activo en sus redes sociales, Eugenio Derbez no ha recibido respuesta o al menos no de manera pública en alguna red social del mandatario. Incluso el video no fue borrado y puede verse todavía en el perfil del exmandatario. Por el momento, el actor no ha anunciado si tomará alguna medida para proteger su imagen.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO