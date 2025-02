Mujer pasaría 8 años en prisión por acusar falsamente de acoso a conductor Uber

«Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba”, denunció en una llamada realizada al número de emergencia 911. Momentos antes la mujer había amenazado al conductor de la aplicación Uber. “Avanza o te avientas cinco años de cárcel”, sentenció al chofer.

La denunciante afirmó que le pidió al conductor que se calmara, pero este se negó, y que le dijo que “no iba a avanzar y que aquí me iba a dejar” sobre Avenida Revolución.

Penas por falsa acusación

Sin embargo, la mujer no se percató que el incidente quedó grabado. En los videos compartidos en las redes sociales se observa a la supuesta acosada, insultar al conductor de Uber.

La falsedad en declaraciones es un delito. De acuerdo con el Artículo 247 del Código Penal Federal “se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa” a quien “afirme un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales”.

“Avanza o te avientas 5 años de cárcel”, dice pasajera a conductor de aplicación, quien expuso las amenazas a las que se enfrentó en #CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/xB16nYbhL3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 8, 2025

Písale, písale… a la izquierda. A la izquierda, si acá está despejado pásate para allá”, le gritaba la mujer que iba tarde para su trabajo. “Aprende a manejar”, le reiteró.

El conductor no respondió a los constantes insultos. Mientras la mujer seguía insultando…

Pásate a la izquierda… ¡Ay, no m@mes! ¡Pásate, pásate, ya tienes la direccional prendida, síguete todo derecho!”.

Se puede bajar, por favor

Síguete todo derecho y ahorita te vuelves a meter a la derecha”, le manoteaba la usuaria.

Ante los constantes insultos, el conductor detuvo la unidad y le solicitó a la mujer descender.

Se puede bajar, por favor?”, le señaló.

A lo que la usuario le respondió que no lo iba a hacer. “No. No me voy a bajar. Te voy a reportar, muévete”.

No voy a avanzar”, insistió el conductor.

No me interesa, apúrate”, menciona la mujer. “Apúrate, necesito llegar a mi trabajo”…

¿Se puede bajar, por favor?, insistió el conductor.

Necesito llegar a mi trabajo, estoy a 10 minutos en carro”, dijo la mujer.

¿Se puede bajar por favor?, nuevamente le dijo a la mujer.

Apúrate, yo no me voy a bajar, aquí es vía pública, yo no me voy a bajar aquí”.

