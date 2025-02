Pescadores piden permiso para laborar; amenazan con hacer bloqueos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un grupo de pescadores se presentó a las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Tampico, para solicitar un permiso que les permita continuar con su actividad, pero las autoridades se han negado y esto generó que los afectados amenacen con bloquear las calles.

Hace unos días personal de la Secretaría de Marina acudió al malecón de Playa Miramar para derribar los muelles y retirar las herramientas de trabajo de los pescadores.

Héctor Meyer, dedicado a la pesca comentó que hay afectados en colonias de Pueblo Viejo, Pánuco y Tampico, pero no logran tener diálogo con los representantes de CONAPESCA.

“Nosotros venimos más que nada a CONAPESCA a ver si nos pueden otorgar un permiso o una prórroga para poder trabajar libres en el Río Pánuco. Somos cientos de familias de pescadores que vivimos años y años de la pesca de ahí del río”.

A pesar de entender que existen regulaciones como las vedas, los pescadores expresaron su frustración por la negativa a otorgarles un documento oficial que les permita operar.

“Nos dicen que no nos pueden dar nada y aquí estamos, pidiendo una oportunidad para seguir trabajando, porque si no, no sabemos cómo vamos a seguir”, agregó otro de los pescadores presentes.

Ante la falta de una respuesta positiva, los pescadores advirtieron que, de no obtener una solución, tomarán medidas más drásticas.

“Estamos pensando que si no tenemos respuesta, vamos a hacer una manifestación, pero bien grande”.

Por el momento, solo los representantes de las colonias de Pueblo Viejo y Tampico han acudido a las oficinas de CONAPESCA, pero se espera que en los próximos días se sumen más miembros de las comunidades afectadas.

Los pescadores también manifestaron su descontento ante lo que consideran una falta de apoyo por parte de las autoridades para garantizar su medio de vida.

Por. Javier Cortés