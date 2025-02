Por ‘desaparecer’ mercados rodantes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la escasa afluencia de clientes que tienen, tres mercados sobre ruedas de Tampico podrían desaparecer en poco tiempo.

En esos rodantes, ya son pocos los comerciantes que ofrecen sus productos, expresó el dirigente, Pedro Monsiváis Becerra.

Se trata de los mercados sobre ruedas ubicados en las colonias Obrera, Cascajal y Nuevo Aeropuerto.

«Hay rodantes que están a punto de desaparecer, hablo el del Cascajal que fue ícono de los mercados rodantes, creo que si tenemos 8 compañeros en ese rodante son muchos, tenemos el rodante de la Obrera en el que tenemos como 6 o 7 compañeros, el de la colonia Aeropuerto que es sumamente pequeño», explicó.

«En el caso de esos tres es la poca afluencia de clientes, ya no es costeable, pienso que no hay economía, no hay circulante, diciembre fue sumamente bajo para todos», indicó.