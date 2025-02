Revelan que nieto de Dulce aún no sabe que ella falleció

Han pasado casi dos meses desde la muerte de la cantante Dulce, una pérdida que conmocionó al mundo artístico y por el que la familia sigue atravesando momentos difíciles. Sin embargo, hay quienes aún no lloran su ausencia y así ocurre con el nieto de la artista, Leonardo, quien todavía no está enterado del fallecimiento de su querida abuela.

En medio de la dolorosa pérdida, Romina Mircoli ha enfrentado una fuerte polémica por los rumores que apuntan a conflictos y un distanciamiento con su famosa madre. Ante esto, ella y su pareja habrían decidido no hablar aún con su pequeño hijo sobre la muerte de su abuela, Dulce.

Nieto de Dulce aún no sabe que la cantante falleció

En entrevista para el programa «Venga la Alegría», el productor Moisés González indicó que han tratado de llevar el proceso de duelo lo más tranquilo posible para el menor, por lo que no desean que la noticia llegue «de golpe» y tratarán de hacerlo poco a poco.

El yerno de Dulce añadió que su intención con esta decisión es proteger al pequeño de la fuerte polémica que ha enfrentado su mamá, Romina Mircoli, tras el fallecimiento de la cantante y un supuesto pleito entre ellas por el que estarían distamciadas desde hace varios años.

«El niño no sabe qué fue lo que pasó. Lo tenemos lo más ocupado en la escuela, le estamos creando una burbuja protectora de amor. Poco a poco le vamos a dar la noticia, no queremos que sea abrupta»



La relación de Dulce con su nieto, Leonardo

En una reciente entrevista para «Despierta América», Romina Mircoli habló sobre el tema de su hijo, nieto de Dulce, y el motivo por el que aún no le han revelado la noticia sobre la muerte de su abuela; además, mencionó la gran complicidad que había entre ellos debido al inmenso cariño que siempre le mostró la artista fuera de los reflectores, reflejado también en algunas de sus publicaciones.

«Mi chiquito no sabe, era muy, muy apegado a su abuela, estoy muy preocupada. Estoy contactándome con un amigo que es psicólogo infantil, para ver cómo podemos hacer esto una situación más llevadera (…) tengo muchos sentimientos, me están llegando por muchísimos lados, los más sencillos, son sentimientos de saturación, me siento abrumada», dijo Mirtoli.

