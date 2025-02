Banxico revela otro artículo coleccionable de la numismática

En los últimos años se ha vuelvo muy popular la numismática y con ello el aumento del interés por billetes y monedas acuñados en ciertos materiales, con particulares características que aumentan su valor para los coleccionistas, quienes venden y compran estos artículos por varios miles de pesos en plataformas digitales. Sin embargo, no solamente los billetes y monedas son coleccionables. El Banco de México (Banxico) reveló otro artículo que seguramente tienes y que podría valer un poco más de lo que pensabas.

Tal ha sido el caso de piezas como el billete de 50 pesos con la figura de un ajolote, el cual se convirtió en uno de los más queridos por el público, pese a su relativa novedad desde que comenzó a ser emitido el 28 de octubre de 2021. En algunos sitios de venta se han llegado a ofertar sus numeraciones especiales en miles de pesos.

Este tipo de artículos se puede vender o comprar a través de plataformas digitales, así como en cualquier banco; no obstante, el precio sea completamente diferente. En el caso de que se acuda con una institución oficial, solamente se está obligado a pagar el precio nominal equivalente a la fecha actual de los billetes, aunque estos hayan dejado de estar en circulación. Una vez que se este papel moneda sea devuelto a Banxico, será destruido para ser reciclado, por lo que no es posible comprar estos artículos en canales oficiales.

El catálogo de Banxico: una oportunidad para saber si guardas un tesoro en casa

El Banco de México cuenta con un catálogo de colección numismática en el cual se pueden conocer todos los artículos que están registrados como tesoros o elementos históricos en la historia de la acuñación en México. Debido a que estos no están oficialmente en el mercado, su valor puede ser de miles de pesos.

Muchas de estas piezas están en posesión del banco central de México, pero es posible que algunas de ellas se hayan mantenido en las manos de particulares. Es por esto que antes de acudir a un lugar de compra-venta u ofrecer alguna pieza que esté en el baúl familiar, es importante que se conozca cuáles son sus características, así como el periodo histórico en el que fue emitida.

¿Cómo identificar si mi billete, moneda o medalla es coleccionable?

Para que las monedas, billetes o medallas cuenten con algún valor que las haga únicas ante las demás deben de contar con los siguientes elementos, los cuales son apreciados por los compradores. Basta con que tengan alguno de ellos para que sean consideradas piezas deseadas, aunque mientras más características guarden, más incrementará su valor.

Que sean piezas de época que ya no estén en emisión o sean difíciles de conseguir.

Que estén hechas en periodos históricos que daten de varios años, incluso siglos.

Que tengan materiales escasos o preciosos.

Que sea parte de una colección que tuvo relevancia histórica.

Que tengan algún error de acuñación o impresión.

Que cuenten con alguna numeración particular como la repetición de cifras, secuencia o el coincidir con una fecha.

La forma más sencilla de encontrar si alguno de estos objetos es particular y tiene algún precio elevado para los coleccionistas es usar el buscador de la Colección Numismática del Banco de México, el cual cuenta con una búsqueda avanzada de las piezas por su época, periodo, material y año.

La medalla que podrías tener en casa y es un tesoro invaluable

La medalla de la Independencia de Brasil es una de las piezas acuñadas en México que fue emitido en 1922 y que en caso de encontrarse podría costar unos mil 800 pesos, de acuerdo con la página del Centro Numismático de México, el cual se encarga de tasar y revisar estos objetos.

Con un peso por encima de los 50 gramos y un diámetros de 50.9 milímetros, esta medalla cuenta con un guerrero anterior a los tiempos de la Conquista en el frente. En la parte trasera incluye un águila en sentido hacia abajo.

Este objeto además muestra la inscripción 1922-1822, la cual marca los años consumación de la Independencia de Brasil, así como el cumplimiento de sus primeros cien años.

El valor de este objeto podría incrementar, debido a que se considera escaso en el mundo del coleccionismo, por lo que en caso de tener una, lo mejor será ofertarla y evaluar la cantidad que las personas estén dispuestas a pagar por ella.

¿Cómo se fija el precio de una moneda, billete o medalla coleccionable?

Una vez identificado el artículo, es posible realizar la búsqueda de coleccionistas, de tasadores o de páginas de ventas para revisar en qué valor se están ofertando y así tratar de obtener un precio que coincida con las expectativas que se tengan para recibir por este objeto.

En el caso de que se adquiera o venda uno de estos objetos a través de internet, el precio lo pondrá el vendedor. Si bien el Banco de México explica que los billetes y monedas solamente tienen el costo que está impreso en sus grabados, es posible que las personas ofrezcan o pidan un valor mayor, dependiendo de las condiciones que ellos consideren que les da plusvalía.

El Heraldo de México, y las empresas que están relacionadas con este medio de comunicación, no compra ni vende billetes, monedas o medallas conmemorativas, históricas o de colección. Esta nota es meramente informativa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO