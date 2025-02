Danna Paola desata polémica por usar imagen de la Virgen de Guadalupe en su tanga

Decenas de personas se están volcando contra Danna Paola en las redes sociales luego de que la famosa compartiera una fotografía en la que muestra un sexy accesorio con la imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte trasera de su tanga.

La cantante compartió parte de la colaboración que realiza con Santa Fe Klan en el tema «Nada es para siempre», sin embargo, provocó una enorme polémica entre algunos internautas luego de que publicara una fotografía en blanco y negro en su cuenta de Instagram, en donde aparece con un sensual atuendo. Lo que llamó la atención fue la imagen de la Guadalupana en su ropa interior.

Varios usuarios de redes sociales consideraron que el sexy accesorio es una falta de respeto para los creyentes católicos y criticaron a la exactriz de telenovelas, al asegurar que rebasó los límites y que debería disculparse. Otros, sin embargo, consideraron que usar una imagen religiosa es muy original e incluso atrevido.

Aunque en la fotografía no se distingue muy bien si en realidad se trata de la Virgen de Guadalupe, muchos internautas lo asumieron y, de ahí, nacieron las críticas hacia la cantante, pues la Guadalupana es un importante símbolo de fe y religión para millones de personas en México.

La cantante también fue cuestionada por el hecho de que ella alza la voz por las minorías e incluso defiende sus derechos. Sin embargo, sus fans consideraron que el respeto debe ser para todas las personas.

“Wey, ósea, te amo, pero creo que es una falta de respeto hacia las personas devotas, un símbolo de los mexicanos. No soy creyente de la Virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música, ¿cómo que en una tanga? Cero que ver”, “Ay Danna, yo te banco, pero a veces es imposible con vos. No soy religiosa, pero se me hace una increíble falta de respeto que tengas a la virgen en la tanga. Para nada bien”, “Preciosa, te amo, pero qué falta de respeto tan grande, así como con tu inclusión hablas de todes. Deberías de respetar a los creyentes. Esto es una gran falta de respeto”, “No manches, ¿neta la virgen ahí en la mera raya?”, “Ya había dejado de escuchar tus canciones nuevas y me alejé de ti, pero ahora creo que será definitivamente… repugnante y una enorme falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios.

La controversia desatada por Danna Paola pone en evidencia el debate sobre la relación entre la libertad artística y el respeto por símbolos religiosos. El hecho de que la cantante sea una figura influyente hace que este tipo de polémicas impacten tanto a sus seguidores como a detractores.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR