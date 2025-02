Intensifica EU sus vuelos de vigilancia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las últimas dos semanas se incrementaron de manera significativa los vuelos del Ejército estadounidense sobre la frontera entre Texas y Tamaulipas, con aviones espías que realizan labores de vigilancia.

De acuerdo a una investigación publicada por CNN, se han realizado al menos 18 misiones de este tipo en el suroeste de Estados Unidos y alrededor de la Península de Baja California.

Según la información publicada, la mayor parte de estos vuelos se han registrado exactamente en el límite internacional que divide a Estados Unidos y México, en el llamado Valle de Texas.

Sobre todo rozando los municipios desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, por encima de los condados de Cameron e Hidalgo.

Según las fuentes consultadas por la CNN, hasta antes de la llegada de Trump al poder y de su cruzada para “blindar” la frontera contra la migración y el crimen organizado, Estados Unidos no realizaba más de una misión de este tipo al mes.

Al menos 11 de estos vuelos recientes alrededor de los Estados Unidos han sido con un Marina P-8, un avión que cuenta con un sofisticado sistema de radar que se especializa en la identificación de submarinos, pero también es capaz de recopilar imágenes e inteligencia de señales.

También se ha utilizado el avión espía U-2, uno de los aviones de reconocimiento más reconocidos por el ejército estadounidense, diseñado durante la Guerra Fría para recopilar imágenes de la Unión Soviética.

El incremento en este tipo de misiones, opinaron especialistas, confirma la determinación de Trump de situar a los militares como la agencia líder contra el narcotráfico y para controlar la seguridad fronteriza, dos temas que históricamente han sido abordados por otras corporaciones civiles.

Las fuentes citadas por CNN expresaron que la información recopilada con estos vuelos podría usarse para construir un cuerpo de pruebas para nuevas designaciones de terroristas extranjeros, o incluso para identificar información que podría darse al Ejército mexicano para ayudar a atacar las actividades de los grupos criminales.

Las operaciones del Ejército de Estados Unidos se dan en paralelo al llamado Operativo Frontera Norte que desplegó la Guardia Nacional en el lado mexicano y a través del cual han sido detenidas 222 presuntos criminales, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario dijo que igual se han interceptado mil 242 kilogramos de drogas, incluyendo 8.6 kg de fentanilo. Asimismo, se han decomisado 106 armas de fuego y 19 mil 715 cartuchos.

Los detenidos informados este martes, son 43 más respecto a lo informado el lunes, así como seis armas más aseguradas en 24 horas, pues hasta el 9 de febrero se habían asegurado 100 armas, 13 de ellas provenientes de Estados Unidos.

En Tamaulipas, destacan el número de armas decomisadas provenientes de Estados Unidos: 26 de las 28 que se habían asegurado a lo largo de toda la frontera hasta el 8 de febrero.

SEDENA no descarta espionaje

El Secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla, aseguró este martes que no puede descartar la posibilidad de que aeronaves militares de Estados Unidos estén realizando labores de espionaje durante los sobrevuelos que han realizado en torno al territorio nacional, pero reiteró que en ningún momento han cruzado al espacio aéreo del país.

«Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero, esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, el avión que ha realizado los vuelos no apaga su trasponder, o sea, cumple con la normatividad internacional.

«Todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC, la Agencia Federal de Avición Civil, los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional, hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la AFAC y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional», dijo.

Al plantearle que si descartaba labores de espionaje, el General insistió en que los aviones registrados no estuvieron en territorio mexicano y no podía establecer qué hicieron: “Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional», señaló.

El General explicó que la dependencia a su cargo es responsable de autorizar vuelos militares de otros países sobre territorio nacional y dijo que con Estados Unidos hay acuerdos que a veces son validados por el Senado.

«El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de la Defensa Nacional son los normales, aviones de carga que van a Centro, Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el País.

«Pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento», agregó.

Por Staff

Expreso-La Razón