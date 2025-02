La doctora del MG

Vaya revolución realiza el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, ROBERTO LEE, con la renovación de las dirigencias locales y la llegada de nuevos cuadros.

El matamorense poco a poco demuestra su estilo para manejar el MC, lo hace como un ambicioso gerente de una franquicia política en busca de adeptos y líderes que apoyen en los 43 municipios.

LEE en alguna parte de su vida política fue un militante en el PRI, donde ofreció sus servicios, lo hizo de tiempo completo, pero como a muchos otros jamás le dieron una oportunidad.

Esperaba que por lo menos lo hicieran candidato a regidor, pero ni siquiera una suplencia recibió. Eran tiempos de gloria del tricolor, con el dedazo en su esplendor, donde le dieron solamente atole con el dedo.

Le invirtió tiempo, dinero, suelas de zapatos, pero sufrió decepciones, nada valen sus lágrimas, decidió dejarlo y dedicarse a lo que realmente le deja dinero y satisfacciones, como es su faceta empresarial.

Empezó a trabajar la venta de la bebida del Four Loko en México, cuando nadie la conocía y era rechazada por la mayoría de los negocios.

Sin embargo, no se dio por vencido y empezó a ser aceptada en antros y expendios, pronto creció su venta en México y América Latina.

Actualmente no atraviesa por problemas económicos, lo que le permitió regresar a la política que es su gran pasión y en Matamoros fue candidato a la alcaldía con una altísima votación, lo que le permitió colocar varios regidores y llamar la dirigencia nacional del partido naranja.

Lo vieron como una solución para hacer crecer al MC, por lo que empezó a realizar cambios de dirigencias locales, pues tiene el propósito de convertirse en una fuerza electoral que supere al PT, PVEM y hasta el PAN.

Tiene la meta muy alta, para lo cual invita a algunas figuras que no recibieron el apoyo e impulso de sus respectivos ex partidos, pero también de influencers o figuras que se hicieron famosas en las redes sociales por eventos circunstanciales.

En ciudad Victoria, por ejemplo, sumó a la regidora victorenses NORA MARIANELA GARCÍA, quien ahora se convierte en un proyecto del MC.

En Reynosa, hizo una contratación también muy sobresaliente, con la llegada de LUIS MIGUEL IGLESIAS, quien hasta hace meses era un destacado integrante de Morena al grado que fue el enlace de la campaña presidencial de CLAUDIA SHEIMBAUM.

Ocupó la delegación regional de Sebien en Reynosa, lo que habla de su cercanía con la 4T, al grado de que llegó a pensar que sería candidato a una diputación federal o local, pero fue ignorado.

IGLESIAS presumía de una estructura electoral independiente para el voto guindo, la cual lo acompañaría ahora como parte de la ola naranja.

Sin embargo, también se comete un error por parte del MC en medio de su proyecto ambicioso al invitar a figuras sin experiencia política, ni administrativa, pensando que son una solución en busca de votos, pero ofertando espacios que deberían de ser su militancia.

Tal es el caso de la doctora ALEJANDRA CECCOPIERI, quien recibió el apoyo popular en su lucha contra la agencia de autos MG por el fraude con una camioneta que adquirió y presentó diversas fallas.

La joven doctora finalmente no resistió y aceptó ser parte del MC, que busca aprovecharse de su fama, una cosa es una causa justa y otra pertenecer a un partido político. Ella se dejó manipular.

LEE debe meditar bien, hay fiestas que deben evitar a los gorrones.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com