Margid grillas y engaños

Más dudas que respuestas dejó el deslinde que hizo el alcalde de H. Matamoros ALBERTO GRANADOS FAVILA respecto al caso y detención de EDGAR ALEJANDRO VILLARREAL “la fresa” aprehendido por autoridades de los Estados Unidos concretamente en Brownsville, Texas en posesión de varios kilogramos de cocaína.

El alcalde GRANADOS FAVILA por más que hace por sacudirse del espinoso tema lo único que hace con sus infantiles declaraciones es avivar más la situación en su contra.

En otras cosas como suele ocurrir cuando existe cambio de cúpulas en el país, los primeros en aparecer tarde que temprano son los funcionarios zalameros y chiquititos y no precisamente de estatura sino de mentalidad.

Lo anterior viene a colación luego que el Secretario de Seguridad Pública Estatal SERGIO CHAVEZ GARCIA a todo pulmón gritó que en Tamaulipas no ha habido “abrazos” en clara referencia al trato que se le dio a la delincuencia organizada en el sexenio anterior cantaleta que a juzgar por los hechos ya olvido.

Tema por cierto que apenas unos ayeres festinaba a rabiar cada vez que el ex presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR hacía eco de su mentada política de “abrazos no balazos” en alusión a su postura adoptada en contra precisamente de los facinerosos o delincuencia organizada, bueno, el señor secretario de seguridad ahora trae otra tonada.

En tanto al encargado o Coordinador del IMSS-Bienestar en la entidad MARGID ANTONIO RODRIGUEZ AVENDAÑO se le sigue haciendo bolas el engrudo y la verdad nomas no da una en eso de sacar adelante el dichoso programa de salud impuesto a chaleco por la autoridad federal.

El mentado galeno no acierta en casi nada en lo que corresponde en la atención de la salud de las y los tamaulipecos, el tema es muy simple hasta el momento no hay el debido abasto de medicamentos ese que prometió erradicar que decir de la atención que se presta en los hospitales el cual es sencillamente ineficaz y de ambas cosas hay constancia.

Es más frecuente observar al doctor MARGID realizar todo tipo de oscuras reuniones con igual de tipos siniestros donde se organizan y planifican ataques en contra de los que cree son sus adversarios políticos.

Por ello ahora se entiende porque el mentado programa médico ande patas arriba por decir lo menos, ahí el lema es al revés, mucha grilla y escaso trabajo y todavía aspira a ser alcalde de la capital del estado, dios nos agarre confesados.

En otro tema con la única finalidad de dar cumplimento del compromiso del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en fortalecer el ordenamiento urbano y territorial la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) realiza inspecciones para detectar irregularidades y en su caso aplicar las sanciones correspondientes.

El titular de dicha dependencia RAMIRO LOZANO RODRIGUEZ indicó que no se permitirá se construyan fraccionamientos sin la debida autorización pues esto afecta la planeación urbana y con ello la calidad de vida de los ciudadanos.

Con estas acciones el Gobierno del doctor VILLARREAL ANAYA a través de la Procuraduría Ambiental pretende evitar que las personas sean engañadas con la venta de terrenos en desarrollos sin permiso protegiendo de paso su inversión a la vez que se asegura un crecimiento ordenado en la entidad.

En tanto con una inversión propia, el Gobierno Municipal de Victoria arrancó el proyecto para rehabilitar los puentes peatonales en zonas de alto tráfico vehicular y así garantizar la seguridad de las personas y prevenir accidentes.

El Secretario de Obras Públicas EUSEBIO ALFARO REYNA externo que por instrucciones del alcalde LALO GATTAS BAEZ se retomara el proyecto de restaurar los puentes peatonales de la colonia Horacio Teran, 8 ceros y Alberto Carrera Torres, Boulevard Fidel Velazquez y el de la avenida Juan B. Tijerina.

El objetivo es habilitar los cruces señalados ubicados en áreas de intenso tráfico y que colindan con instituciones educativas, hospitales y otras zonas de alta movilidad peatonal.

Todo lo anterior forma parte del trabajo que día a día realiza la actual administración titulada por LALO GATTAS BÁEZ que no descuida la atención que brinda a la ciudadanía capitalina.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com