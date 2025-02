Mexicano en EU envió 2 MDP a su mamá para construir su casa y ella se gastó el dinero

Por medio de su cuenta de TikTok, Kevin Sánchez, un joven mexicano que vivió en Estados Unidos, reveló que envió 96,900 dólares (aproximadamente 2 millones de pesos) a su madre para la construcción de su casa, pero el dinero fue utilizado para otros fines.

En el video que compartió, explicó que durante tres años transfirió los fondos con la confianza de que su familia administraría la obra. Sin embargo, al regresar a México, descubrió que solo se había comprado el terreno, sin que se iniciara la construcción.

Según su denuncia, confiaba plenamente en su madre para gestionar el dinero y supervisar el proyecto, pero al llegar se encontró con que no había avances. Con más de un millón de seguidores en la plataforma, expresó su frustración:

«Yo confiaba en mi mamá y así me pagó, se lo gastó todo», afirmó. Además, señaló que sus tres hermanos también habrían participado en el mal uso de los recursos.

«Mi familia me dio la espalda»

Más allá del impacto económico, el creador de contenido aseguró que la situación lo afectó emocionalmente. Relató que, tras confrontar a su familia, estos rompieron comunicación con él.

«Mi madre no quiere contestar las llamadas, no responde los mensajes. Fui a su casa y me corrió. Mis hermanos no me quieren ver porque entre todos se lo gastaron», denunció.

En su mensaje a otros migrantes, advirtió sobre los riesgos de enviar dinero sin control:

«No le manden dinero a sus familiares, miren nada más lo que me acabo de encontrar», expresó.

El caso generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios compartieron experiencias similares de traición por parte de sus familias, otros criticaron a Sánchez por hacer pública la situación y señalar a su madre.

También hubo quienes condenaron el actuar de la mujer y sus hermanos, acusándolos de haber dilapidado el esfuerzo de alguien que trabajó durante años para asegurar su patrimonio.

