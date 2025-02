Protestan padres de familia contra jueces

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Hombres y mujeres a los que no se les permite convivir con sus hijos, protestaron en la Ciudad Judicial de Altamira para denunciar irregularidades por parte de los jueces.

Los afectados pertenecen a la asociación civil “No Más Hijos Rehenes”, la cual tiene presencia en más de 20 estados de México.

“Aquí hay padres, madres, abuelos porque no solo se obstruye a los padres, sino a toda la familia y queremos dar a conocer que la asociación está para apoyar y los legisladores tiene conocimiento de ello, queremos que nos escuchen que se están secuestrando a los infantes”, declaró Carlos Rodríguez Contreras, integrante de “No Más Hijos Rehenes”.

Puntualizó que los jueces son los únicos encargados de unir familias y con sus determinaciones se definen las custodias y las convivencias, pero “por ellos, muchos de los casos aquí presentes han tenido un proceso que no ha sido el propio y en vez de dar apoyo al interés superior de los niños, dan criterio con perspectiva de género y no estamos de acuerdo porque los hijos son los afectados ante estas decisiones”.

Resaltó que existe un grave problema en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), llamado por los padres y madres como la cárcel de los papás y los hijos.

“Los jueces le llaman las libres convivencias y no son libres convivencias en el momento en que yo tengo que solicitar al juez ver a mi hijo, es una cárcel, nos tratan como criminales y los padres no somos criminales y ser hombre no es un delito”.

Criticó que los jueces solamente vean a los padres como un expediente, que carecen de humanidad y no tienen el talento para ocupar el cargo.

Carlos Rodríguez Contreras, agregó que es un cáncer las denuncias falsas y en la zona conurbada se tienen registrados 67 casos, de los cuales el 80 por ciento son hombres, es decir los afectados que no pueden ver a sus hijos o que las reglas de convivencia son muy limitadas.

“Aquí también hay mujeres y no se trata de un tema de hombres, sino que la violencia no tiene género y las denuncias falsas son bien fáciles, es un manual que tienen los abogados obstructores que luego hablaremos del tema”.

Consideró que los padres pierden la infancia de los hijos y que es derecho de los niños convivir con toda la familia y que al parecer el poder judicial es parte del problema.

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón