Apple anunciará un nuevo dispositivo el 19 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El CEO de Apple, Tim Cook, reveló en su cuenta de la red social X que la próxima semana habrá un lanzamiento importante para la marca y, de inmediato, han surgido los rumores de que se trata del nuevo iPhone SE.

Diversos medios especializados en tecnología habían informado que el nuevo Apple iPhone SE podría llegar esta semana, algo que fue también corroborado por el reportero de Bloomberg, Mark Gurman, sin embargo, el anuncio esperado para el martes o miércoles no se produjo.

En su postero en la red social X, antes Twitter, Cook dijo: “Prepárate para conocer al nuevo miembro de la familia. Miércoles 19 de febrero. #AppleLaunch”. De inmediato los comentarios han apuntado al iPhone contenido de precio que la empresa ha optado por sacar cada determinado periodo de tiempo.

Se espera que el iPhone SE sea una versión más reducida en prestaciones que el iPhone 16 actual, tal como ha sido en sus antecesores. Los rumores indican que el nuevo dispositivo incluya una pantalla más grande, elimine el botón central y tenga Face ID en lugar de Touch ID.

El último iPhone SE se anunció el 8 de marzo de 2022 y que fue la tercera generación de este modelo contenido con componentes internos compartidos respecto al iPhone 13. El primer modelo de este estilo se presentó en el 2016.

Otro de los rumores establecido por el medio tecnológico The Verge es que contaría con el chip A18, el mismo que se utiliza en el iPhone 16 y que permitiría el uso de la inteligencia artificial. La IA de Apple aún no está disponible en todo el mundo.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025