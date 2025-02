Yuri revela que vivió incómodo momento al trabajar con Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri sigue conquistando generaciones con su música y su reciente colaboración con Ángela Aguilar es muestra de que se mantiene vigente. Sin embargo, el proyecto no fue bien recibido por algunos de sus fans que la criticaron por su trabajo junto a la cantante de regional mexicano pese a las críticas que ha recibido por su matrimonio con Christian Nodal. Al respecto, la artista confesó que pasó un incómodo durante la grabación del videoclip debido a las muestras de afecto entre la pareja.

Los intérpretes de «Dime cómo quieres» llegaron el altar en una íntima ceremonia en julio de 2024, tan sólo unas semanas después de hacer público el romance que los envolvió en un fuerte escándalo. Poco después surgió el proyecto con Yuri que vio la luz hace tan sólo unos días y que ha dividido opiniones entre los fans de la cantante jarocha, pues algunos se externaron su descontento al tratarse de uno de sus temas más icónicos.

Yuri confiesa que vivió incómodo momento con Ángela Aguilar

En una reciente entrevista con el programa «Ventaneando», Yuri habló de su experiencia al trabajar con Ángela Aguilar en el tema «Maldita primavera» -lanzado por primera vez en los 80- y admitió haber sentido angustia debido a que en aquel momento la menor de la dinastía Aguilar tenía poco tiempo de haber llegado al altar por lo que pensó que no llegaría a su cita para la grabación. Pese a todo pronóstico, la cantante llegó y lo hizo acompañada de Christian Nodal.

Aunque no toda la experiencia fue buena para Yuri, pues de acuerdo con lo que relató en «Sale el sol» con Ana María Alvarado, vivió un incómodo momento con la llamada «Princesa del regional mexicano» debido a las constantes muestras de afecto entre ella y el artista sonorense. Fue tal su cercanía que, fiel a su estilo, ella tuvo que intervenir para detenerlos.

«Estaban beso y beso hasta que les dije: ‘Niños ya, dejen de estarse besuqueando que uno siente’”, recordó la cantante.

Yuri se defiende de las críticas por colaboración con Ángela Aguilar

La voz de «Detrás de mi ventana» también reaccionó a los comentarios negativos que ha recibido por su colaboración con Ángela Aguilar y, en entrevista para el programa liderado por Pati Chapoy, puntualizó en el talento que posee la joven intérprete de regional mexicano. Además, se dijo interesada en sus proyectos personales y no en lo que ocurre con su vida privada.

«Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero. Es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios, ¡ay, pobrecita, ya déjenla en paz!”, dijo la cantante.

Con información de HERALDO DE MÉXICO