Juan Soler responde a críticas por apoyar medidas migratorias de Trump

MÉXICO.- El actor argentino Juan Soler ha sido el centro de una polémica luego de compartir su postura política durante una entrevista. En el debate, Soler defendió a figuras como Donald Trump y Javier Milei, en especial la medida migratoria que ha tomado Trump, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Durante la charla, el actor sostuvo que muchas de las acusaciones contra el presidente estadunidense eran injustas y criticó la manera en que ciertos temas se abordan en la actualidad.

Las declaraciones del actor no tardaron en viralizarse, generando cientos de comentarios en su contra. Algunos usuarios incluso le pidieron que regresara a su país de origen. Ante este escenario, Soler decidió responder a través de un video en su cuenta de X (antes Twitter), donde defendió su postura.

En el video, que dura poco más de ocho minutos, Soler se mostró visiblemente molesto y rechazó las críticas.

«Estoy hasta la mad… de todos los que odian, de todos los que censuran y de los que cancelan. Tengo 34 años viviendo en México y vine porque yo estudié actuación en Argentina; amo la televisión. No salí huyendo de nada. Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley como el ciudadano responsable que soy… Resulta que decir la verdad es un delito», expresó el actor.

Además de las críticas por su postura política, Juan Soler reveló que ha sido objeto de acusaciones relacionadas con su trabajo en televisión.

Mencionó que algunos usuarios lo han llamado «zoofílico» debido a una escena de comedia que realizó con una cabra hace más de una década.

«Me llaman zoofílico, odiador de animales, por favor, no sean imbéciles. Investiguen, no sean estúpidos. ¿Que no se dan cuenta de la estupidez en la que caen?», respondió el actor, mostrando su enojo por los ataques que ha recibido.