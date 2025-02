Posibilidades de que el asteroide YR4 caiga en la Tierra bajan a 1.5%

MÉXICO.- El asteroide YR4, descubierto recientemente por los astrónomos, tiene ahora solo un 1.5% de probabilidades de chocar con la Tierra en 2032, un índice que la NASA ha revisado a la baja tras un máximo histórico del 3.1%. Con un ancho estimado entre 40 y 90 metros, este asteroide tiene ahora una probabilidad mínima de chocar con la Tierra el 22 de diciembre de 2032, según los nuevos cálculos de la agencia espacial estadunidense.

El martes, la agencia estimó el riesgo en más del 3%, el nivel más alto jamás registrado desde que comenzó la vigilancia de objetos celestes potencialmente peligrosos hace más de dos décadas. Esta evaluación preliminar estaba sujeta a cambios a medida que se recopilara nueva información. La NASA explicó el miércoles por la noche en un blog que ha revisado sus previsiones gracias a las nuevas observaciones realizadas con telescopios terrestres.

La Agencia Espacial Europea (ESA) sitúa ahora el riesgo en el 1.38%. Para Richard Moissl, jefe de la oficina de defensa planetaria de la ESA, esta cifra debería «oscilar ligeramente al alza y a la baja», antes de caer por debajo del 1% en un futuro próximo. A principios de la década de 2000, el asteroide Apofis causó revuelo en la comunidad científica internacional, con su 2,7% de probabilidades de chocar con la Tierra en 2029. Se redujo rápidamente a casi cero.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

