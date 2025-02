Hija de Alicia Villarreal habla del caso de su mamá y Cruz Martínez

MÉXICO.- Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, se pronunció en sus redes sociales tras recibir múltiples ataques y críticas por no manifestarse públicamente en defensa de su madre ante los presuntos conflictos con su esposo, el músico Cruz Martínez.

A través de sus historias de Instagram, la joven expresó su indignación y desmintió varias especulaciones que han surgido en torno a la polémica.

“Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando. No puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes, ni siquiera investigan ni se dan el tiempo de verificar que la información que están aventando sea real”, declaró.

Melenie también explicó por qué no ha hablado abiertamente del tema en redes sociales, aclarando que su apoyo a su madre no depende de publicaciones en internet:

“Este es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia, y se me juzga mucho porque no he estado subiendo nada o alzando la voz. ¿Para ustedes apoyar es subir una foto o un post a Instagram? Para mí, como su hija, eso no es apoyarla. Con eso solo los estoy alimentando a ustedes”.