No dañará la imagen de México la designación de cárteles como terroristas: Sheinbaum

MÉXICO.-

La designación de seis cárteles mexicanos, como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste y Familia Michoacana, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, no dañará la imagen de México, afirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, no va a dañar la imagen de México. México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo”, afirmó en su conferencia matutina.

El 19 de febrero, en atención a una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado difundió una lista de ocho organizaciones criminales que designó como terroristas, de las cuales seis son mexicanas.

Cuestionada sobre el impacto para México, la presidenta destacó que el país es atractivo a nivel mundial y muestra de ello, presumió la morenista, es que esta semana Netflix anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en el país.

“Ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes, el turismo también en enero fue muy importante entonces, no, no va a dañar a México. El trabajo que hacemos en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones”, indicó.

‘Terrorismo como delito no grave no tiene como dedicatoria los cárteles’

La presidenta descartó que la decisión de proponer como delito grave el terrorismo -en la iniciativa de reforma que envió el jueves al Senado- tenga como dedicatoria a los cárteles.

«No, no tiene dedicatoria a los cárteles, porque es otra cosa, eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley», aseguró.

En respuesta a la designación de cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta envió una iniciativa de reforma para modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución, a fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera, sancionar con «la pena más severa» el tráfico de armas e incorporar el terrorismo como delito grave.

La presidenta explicó que el terrorismo no estaba en en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (obligatoria), por lo que decidió incluirlo.

“Lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país, por eso decimos: nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así, entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE POLITICA.EXPANSIÓN