Padre canta en espacios públicos para salvar la vida de su hijo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para generar ingresos económicos que puedan salvar la vida de su hijo quien requiere una cirugía urgente, Octaviano Hernández canta en las calles de Tampico.

Su hijo de 18 años de edad sufre de criptorquidia, parálisis y otra condición médica que su padre prefiere no dar a conocer.

Octaviano decidió cantar con apoyo de una bocina y recibir apoyo de los transeúntes, a fin de recaudar la cantidad económica necesaria para la operación que su hijo necesita.

Lleva a su hijo en una carreola, mientras el deleita a los peatones con canciones del regional mexicano.

«Ando recaudando para una operación que le van a hacer, se llama Criptorquidia, no funcionan sus testículos. El problema es Criptorquidia, tiene parálisis y otra enfermedad que me reservo porque la gente no lo entiende».

Puso a disposición su número de contacto: 914 105 3886 así como su número de cuenta:4152 3137 0116 6444.

Accidente vial lo deja en cama dos años

Platicó que es originario de Tabasco pero se trasladó a Monterrey para buscar un trabajo, en donde una ensambladora de autos le abrió las puertas.

Fue una tarde cuando al salir de la fábrica, fue atropellado por una motocicleta y le provocó una fractura en la pierna derecha, quedando en cama dos años.

«No pude cobrar lo del seguro, duré como dos años en cama, vendí todo lo que tenía hasta quedar sin nada. Mi esposa tuvo que pedir dinero para solventar gastos; nos fuimos a Tabasco, me recuperé un poco y salí a cantar en muletas», agregó.

Por. Javier Cortés